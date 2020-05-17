«Люди возмущены и сдаваться не собираются»: брестчане вышли на акцию против завода АКБ 4 17.05.2020, 15:27

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Протестующие напомнили властям о своих товарищах, задержанных накануне.

В воскресенье 17 мая на площади Ленина в Бресте прошло традиционное кормление голубей в знак протест против аккумуляторного завода, который построен св нескольких километрах от города. По информации брестского правозащитника Романа Кисляка, в этот раз на площади собралось около 120 человек, сообщает «Брестская газета».

На минувшей неделе шестерых противников аккумуляторного завода и двух правозащитников уже оштрафовали на 360 базовых (9 720 рублей), и это еще не конец. На будущей неделе еще пройдут суды над Романом Кисляком и активистом Валерием Фоминским (оба сейчас на свободе) и противником завода Павлом Кинчаком, который был задержан днем 16 мая в пункте пропуска «Козловичи» после прохождения границы и сейчас ждет суда в ИВС.

Также 16 мая на уже оштрафованного активиста Виталия Казака составили протокол по статье 23.4. КоАП «Неповиновение сотрудникам милиции» при его задержании 8 мая.

По данным Кисляка, за последнее время помимо Кинчанка, Казака и него самого были задержаны Сергей Петрухин, Константин Остапук, Владимир Мороз, Денис Малышенко, Олег Вялов, Валерий Фоминский, Владимир Величкин. Александра Кабанова формально не задержали, так как он заболел и был помещен в ЦГБ. Но в больнице у дверей его палаты выставили охрану из двух милиционеров. То есть, несмотря на то, что его в ИВС не помещали, фактически он был задержан, пояснил правозащитник. Кисляк также уточнил, что у него на данный момент 2 протокола: за 12 апреля и 3 мая.

Кроме того, 14 мая в здании суда была ознакомлена с протоколом об административном правонарушении Людмила Карчевская, она не задерживалась. Дело в отношении нее будет рассмотрено 18 мая.

С учетом суток до суда, огромных штрафов и того, что большинство активистов после судов увозили в ИВС опять, это самая жесткая волна давления на них за более чем два года протестов против аккумуляторного завода. На краундфандинговой платформе MolaMola 14 мая стартовал сбор средств в поддержку активистов.

Задержания и судебные процессы и стали основной темой обсуждения участников акции протеста.

«Люди возмущены, но, несмотря на репрессии, намерены добиваться окончательного закрытия аккумуляторного завода», – прокомментировал ситуацию Кисляк.

После молчаливой акции протеста собравшиеся пошли по центральным улицам Бреста до кинотеатра «Беларусь».