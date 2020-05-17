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Коронавирус выявили у белоруса, приехавшего на заработки на Сахалин

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  • 17.05.2020, 15:43
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Коронавирус выявили у белоруса, приехавшего на заработки на Сахалин

Он попал в больницу как контакт первого уровня.

Коронавирусную инфекцию подтвердили у гражданина Беларуси, который сейчас находится в России. Белорус стал одним из 51 заболевших COVID-19 на Сахалине. Об этом в своём официальном телеграм-канале рассказал губернатор Сахалинской области России Валерий Лимаренко, передает «Еврорадио».

- Несмотря на выходной, продолжают работать многие жизненно важные учреждения. Сегодня из лаборатории пришло подтверждение ещё одного положительного анализа на коронавирус. Заболевание выявлено у жителя Беларуси, приехавшего на остров для работы, — рассказал губернатор.

Белорус попал в больницу как контакт первого уровня (в России их называют лицами близкого контакта с другими заболевшими). Там он сдал тест, и COVID-19 был выявлен у него самого.


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