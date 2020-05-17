Шаг к концу 5 17.05.2020, 15:55

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Фото: TASS

Вирус послужил катализатором, ускорил внутреннее разложения существующего порядка в РФ.

Во время пандемии российское начальство во главе с Путиным дали гражданам наглядный урок на будущее – государства у вас нет, оно вам не принадлежит, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Ваши налоги вас не касаются, они наши и для нас, это – ваша дань. Прав у вас нет. Обязанностей перед вами у нас нет.

Ваши бизнесы – ваше частное дело, форс-мажорные обстоятельства не являются основанием для оказания вам поддержки за счет уплаченных вами налогов. Мы вас будем «стричь» — ваша обязанность платить. Прав у вас нет. Обязанностей перед вами у нас нет.

Ваше здоровье для нас ничего не значит – мы будем вас использовать тогда, когда это нужно нам (парады, призыв в армию, подневольный труд в эпидемии медиков), никак не отвечая перед вами за последствия – хоть болейте, хоть умирайте. Вы для нас типа «клещей» (находка липецкого губернатора-«едроса» Артамонова). Прав у вас нет. Обязанностей перед вами у нас нет.

Другими словами, очередная «великая победа» российского начальства над народом (пока удалось откупиться малой ценой) привела к ослаблению страны.

Власти РФ дали людям наглядный урок, что им следует заботиться только о себе, а о каких-то там «государственных интересах» не стоит думать. Жертвовать ради «государства» своими жизнями, здоровьем, деньгами – значит быть идиотом.

Пандемия в России продолжается, экономический кризис развивается. Надежды общества на то, что власти и граждане делают общее дело, по нашему впечатлению, — испарились. Начальство показало себя, как враждебная для граждан сила.

Существующий в России порядок сделал еще один, для него незаметный, шаг, к своему концу.