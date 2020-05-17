В Беларуси с лета потяжелеют жировки 7 17.05.2020, 16:24

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Цены значительно вырастут на отопление и обогрев воды.

С 1 июня в Беларуси повысятся субсидируемые тарифы на теплоснабжение – отопление и обогрев воды. Они увеличатся с 18,4831 до 20,6216 рубля за один Гкал. «Экономически обоснованный тариф» на эти услуги также вырастет – с 88,99 рубля до 92,25 рубля за Гкал (в 2019 году его не повышали), пишет сайт babruysk.by.

Отметим, что в стране ежегодно, с января, планово поднимают тарифы на ЖКУ в пределах пяти долларов в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг.

Как и в прошлом году, в этом власти решили повысить тарифы в два этапа: с 1 января (в общей сложности – на 3,5 доллара) и с 1 июня (на 1,5 доллара). С июня – на теплоснабжение –отопление и обогрев воды.

Власти намерены отказаться от доллара в расчете роста платежей за ЖКУ и привязать их к базовой величине. Предполагается, что ежегодно коммуналка будет повышаться в пределах половины базовой величины. Сейчас базовая величина 27 рублей (ее половина соответственно – 13,5 рубля).