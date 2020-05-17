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В разгар пандемии коронавируса оршанским чиновникам понадобился внедорожник за $27 тысяч

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  • 17.05.2020, 16:44
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В разгар пандемии коронавируса оршанским чиновникам понадобился внедорожник за $27 тысяч

Новая дорогая легковушку поступит в Оршанский УКС уже в июне.

Управление капитального строительства Оршанского района объявило тендер на закупку легкового автомобиля.

Согласно информации тендера закупается кроссовер «Škoda Kodiaq» в комплектации «Active» (это самая скромная комплектация) с 1,4-литровым двигателем TSI мощностью 150 лошадиных сил, 6-ступпенчатой автоматической коробкой переключения передач DSG либо модель аналогичная этой, пишет сайт news.vitebsk.cc.

Ориентировочная стоимость авто составляет 65 000 рублей. Оплачиваться покупка будет за счет собственных средств Дочернего коммунального унитарного предприятия «Управление капитального строительства Оршанского района».

Поставить новую легковушку должны до 5 июня.


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