Бункерный синдром Путина 5 Эль Мюрид, kasparov.ru

17.05.2020, 16:52

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Фото: AFP

Глава Кремля снова начал фонтанировать разными идеями.

Путин, сидя в бункере, очевидно подхватил какой-то специфический бункерный синдром, какую-то особую форму клаустрофобии, и снова начал фонтанировать разными идеями. На днях он потребовал упростить процедуры согласований и строительного проектирования, причем сделал это в своей неподражаемой манере из глубокой юности.

Президент РФ попросил правительство "навести порядок" в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров. Об этом он заявил на конференции по случаю открытия медцентров Минобороны для лечения пациентов с коронавирусом. Трансляцию вел телеканал РБК.

"Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере, мы много раз это обсуждали. Всякие СНиПы-хрипы и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса — их нужно зачистить в конце концов, надо навести там порядок!" — сказал президент РФ.

Проблема в том, что всевозможные "СНиПы-хрипы" - это даже не конституция, о которую можно легко вытереть ноги, а холуи и челядь немедленно восславят в веках гениальность и прозорливость. СНиПы - они про безопасность конструкций. И если, к примеру, не посчитать ветроустойчивость или не соблюсти какой-нибудь норматив по площади опирания несущих конструкций, то она, конструкция, может и упасть. Причем не сама по себе, а с людьми и на людей. В данном конкретном случае - на больных людей, уж коли речь идет о строительстве больниц без учета строительных норм и правил.

Но Путин далек от всех этих вещей. Он, конечно, юрист, но в специфическом изложении - спортивно-прикладном. Пока остальные корпели над конспектами, он защищал спортивную честь учебного учреждения. А потому не сумел воспитать в себе уважение к нормативным документам. Использовать их, когда выгодно - почему бы и нет, но уважать - а зачем?

Поэтому в стране эпидемия, а российский президент вопреки действующему законодательству сбежал в бункер, не объявив состояние ЧС. Просто потому, что тогда ему же за всё это и отвечать. А зачем такая морока человеку, которому всё это до одного места?

Поэтому закон - в сторону, вы там сами как-нибудь. А сами как-нибудь в ситуации сбежавшего президента, это означает, что теперь все без исключения просто обязаны закон нарушать, причем чем дальше - тем грубее. Так всегда бывает со всякими документами. В том числе и СНиПами-хрипами. Тут только начни на них поплевывать, как придется очень быстро вообще отменять и строить как-нибудь. Авось не упадет сразу.

Когда президент демонстративно плюет на закон и на нормы, разнося конструкцию вдребезги, но при этом учит других, что лодку шатать не нужно, то возникает вполне резонный вопрос - нет ли здесь какой-то формы шизофрении?

Эль Мюрид, kasparov.ru