Как власти мухлюют со статистикой по смертям от COVID-19 4 17.05.2020, 17:06

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В Иваново людей госпитализируют с диагнозами ОРВИ и «пневмония», а выздоровевших выписывают с коронавирусом.

Заболевших в Иваново Брестской области госпитализируют с диагнозами ОРВИ и "пневмония", а выздоровевших выписывают с диагнозом "коронавирус". Об этом телеграм-каналу "Баста" сообщил читатель:

- Из Центральной районной больницы Иваново Брестской области начали выписывать некоторых жителей города, заболевших после посещения пасхального богослужения в местной православной церкви. У многих во время нахождения на лечении брались анализы на коронавирус, но результаты не сообщались и не сообщаются.

Примечательно то, что госпитализировались эти граждане с диагнозами "пневмония" или ОРВИ и лечились якобы от этих заболеваний. А вот выписывались все "выздоровевшие" с чётким диагнозом Covid-19.

Таким образом и получается в нашей стране, что количество излечившихся от коронавируса составляет почти половину от заболевших, а вот умирают так практически все исключительно от пневмоний или осложнений.

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