Президенты Польши и Литвы написали совместное письмо по случаю 100-летия Иоанна Павла II 17.05.2020, 17:17

Визит Папы Римского в сентябре 1993 года стал для Литвы большой моральной и дипломатической поддержкой.

Об этом сообщает «Польское радио».

«Мы, поляки и литовцы, придаем личности святого Иоанна Павла II огромное значение. Он является для нас символом, свидетелем истории, мы также признаем его человеком, который внес вклад в обретении свободы в нашем регионе. Его первое апостольское паломничество в Польшу, вместе с прозвучавшими тогда словами – «Пусть сойдет Дух Твой и обновит лицо этой земли» – повлияли не только на Польшу, но и на литовское стремление к свободе. Оно начало процесс, который привел к падению коммунизма и обрeтения независимости», - написали президенты Польши и Литвы – Анджей Дуда и Гитанас Науседа – в совместном письме по случаю 100-летия Иоанна Павла II.

Президенты напомнили, что еще будучи крaковским епископом, Кароль Войтыла интересовался тем, что происходит в Литве, читал самиздат «Хроника Католической церкви в Литве», который тогда печатали в СССР. Позже Иоанн Павел II номинировал на епископа-помощника Каунаса, а затем на каунасовского архиепископа смелого инициатора и редактора этого самиздата священника Сигитаса Тамкевичюса из Ордена иезуитов.

Анджей Дуда и Гитанас Науседа отметили в совместном письме, что апостольский визит в сентябре 1993 года, первый в истории Литвы визит папы Pимского, стал для восстанавливающей свою независимость Литвы большой моральной и дипломатической поддержкой. Папа-поляк молился на Антокольском кладбище в Вильнюсе на могилах новых литовских героев, жертв советской агрессии в январе 1991 года, посетил все самые важные места, которые являются источниками духовной силы для литовцев.

«Мы глубоко уверены, что святой Иоанн Павел II всегда поддерживает наши народы, а в эти дни пандемии, если бы мог, повторил бы нам свой призыв, произнесенный им 22 октября 1978 года: Не бойтесь!», - написали в совместном письме президенты Польши и Литвы по случаю 100-летия со дня рождения Иоанна Павла II.