Украина стала наблюдателем в Комитете здравоохранения ЕС
- 17.05.2020, 17:31
B состав этого комитета входят все ведущие страны Евросоюза.
Украину приняли в состав Комитета здравоохранения ЕС в качестве наблюдателя. Об этом на ежедневном брифинге заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов, сообщает "Европейская правда".
"На днях мы получили письмо от Европейской комиссии, что Украина принята в состав Комитета по здравоохранению Европейского союза в качестве наблюдателя. Это такая очень важное событие для нас, потому что в состав этого комитета входят все ведущие страны Европейского союза", - сказал Степанов.
Он пояснил, что во время заседаний этого комитета рассматривается, каким образом реагируют те или иные страны на вызовы, которые сейчас стоят перед всем миром, в том числе перед ЕС.
"Мы очень рады присоединиться и я уверен, что это пойдет только на пользу Украине и нашей системы здравоохранения", - сказал глава Минздрава.
Наблюдателями в комитете сейчас выступают Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Сербия и Турция.