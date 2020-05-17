Украина стала наблюдателем в Комитете здравоохранения ЕС 17.05.2020, 17:31

Фото: ec.europa.eu

B состав этого комитета входят все ведущие страны Евросоюза.

Украину приняли в состав Комитета здравоохранения ЕС в качестве наблюдателя. Об этом на ежедневном брифинге заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов, сообщает "Европейская правда".

"На днях мы получили письмо от Европейской комиссии, что Украина принята в состав Комитета по здравоохранению Европейского союза в качестве наблюдателя. Это такая очень важное событие для нас, потому что в состав этого комитета входят все ведущие страны Европейского союза", - сказал Степанов.

Он пояснил, что во время заседаний этого комитета рассматривается, каким образом реагируют те или иные страны на вызовы, которые сейчас стоят перед всем миром, в том числе перед ЕС.

"Мы очень рады присоединиться и я уверен, что это пойдет только на пользу Украине и нашей системы здравоохранения", - сказал глава Минздрава.

Наблюдателями в комитете сейчас выступают Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Сербия и Турция.