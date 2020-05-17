Беременную могилевчанку положили в роддом для плановой операции, теперь она - контакт 1-го уровня 1 17.05.2020, 17:40

Сейчас белоруска на самоизоляции.

Беременную жительницу Могилева госпитализировали в роддом для планового кесаревого сечения. Теперь она – контакт первого уровня и ожидает результата теста на Covid-19. Об этом сообщила телеграм-каналу «Баста» читательница:

- Мою сестру направили на госпитализацию в Могилевский роддом 13 мая в связи с плановым кесаревым сечением (ПКС) 14 мая, - пишет ее родственница. - В отделении патологии палаты на два человека. В течение дня необходимо находиться строго в палате за исключением стандартных процедур. При этом, на данные процедуры зовут всех сразу. Соответственно в коридоре образуется столпотворение.

Кесарево отложили на неопределенный срок, предположительно на понедельник, так как много тех, у кого срок больше, и их нужно также оперировать. Возникает вопрос о том, зачем вообще госпитализировать и держать в больнице в сложившейся эпидемиологической обстановке при отсутствии отклонений от нормы и невозможности произвести ПКС в ближайшее время.

Сестра ушла 14 мая домой, написав заявление. Утром 15 мая у всех в роддоме брали анализ на COVID-19 и проводили дезинфекцию. Сестре позвонили ближе к вечеру и сказали соблюдать режим самоизоляции, так как теперь она является контактом первого уровня. Завтра приедут брать мазок. Независимо от результата теста, рожать поедет, видимо, в Могилевскую городскую больницу №1, где уже есть случаи Covid-19.

Анализируя многочисленные случаи госпитализации пациентов с неопределенным статусом, можно предположить, что вероятность заражения в такой ситуации равна 80%.

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