Белорусские педагоги требуют отложить медкомиссию 4 17.05.2020, 18:12

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Они переживают за свои семьи.

Педагоги Борисова позвонили на «прямую телефонную линию» к «депутату» «палаты представителей» Александру Шипуло. Их волновал вопрос о прохождении медкомиссии, сообщает сайт ex-press.by.

По их словам, из-за ситуации с коронавирусом в поликлиниках довольно большие очереди, потому пройти медкомиссию в срок проблематично. Многие педагоги живут вместе с пожилыми родственниками, и не хотели подвергать бы их риску.

«Депутат» позвонил в Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии. Там пояснили, что пока нет официального документа, который давал бы отсрочку для прохождения медкомиссии.