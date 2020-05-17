Рекомендации ВОЗ и ложь Минздрава Беларуси 3 Андрей Войнич

17.05.2020, 18:27

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Как должен вестись учет смертей от коронавируса? Изучаем документы ВОЗ.

В "Международных методических рекомендациях по удостоверению и кодированию Covid-19 в качестве причины смерти", изданных Всемирной организацией здравоохранения 20 апреля 2020 года есть четкие указания того, как должна обозначаться смерть человека, если он болел Covid-19, даже если коронавирус являлся не основным заболеванием.

"Смерть от коронавирусной инфекции Covid-19 определяется как смерть, наступившая в результате клинически установленного заболевания, подтвержденного или определенного как вероятное, если нет четко установленной альтернативной причины смерти, которая не может быть связана с заболеванием Covid-19 (например, травма).

Причиной смерти от Covid-19 не может быть определено другое заболевание (например, рак) и она должна учитываться независимо от ранее имевшихся заболеваний, которые предположительно могут спровоцировать тяжелое течение Covid-19", - говорится в документе.

То есть, если человек имеет к примеру порок сердца и заболевает коронавирусом, а в итоге он умирает от остановки сердца, инфаркта или другой сердечной причины, то смерть идёт в зачет смертей от Covid-19. При этом наличие положительного результата теста вообще не обязательно, достаточно постановки диагноза по клинической картине.

Если врач видит, что симптоматика заболевания у конкретного пациента подпадает под Covid-19, то он должен заносить его в статистику по Covid-19, а не в ОРВИ, грипп и тд.

"Covid-19 должна быть записана как причина смерти в медицинском свидетельстве о смерти для всех умерших, у которых она вызвала или предположительно вызвала смерть, или способствовала ей", - говорится в документе.

Это значит, что Covid-19 официально признан причиной смерти практически всех пациентов с любыми хроническими или острыми заболеваниями. Сердечно-сосудистыми, пищеварения, головного мозга. Онкологии или аутоиммунными, даже любыми заболеваниями лёгких.

Если человек имел любую болезнь и умер от нее после заражения коронавирусом, то убил его именно Covid-19

"Лица с Covid-19 могут умереть от других патологических состояний, таких как инфаркт миокарда. Такие случаи не являются смертями от Covid-19 и не должны быть учтены как таковые", - говорится в документе.

Это одно из исключений, при котором человек явно не умер от Covid-19, даже если у него было стопроцентное заражение. Например, человек болел бессимптомно Covid-19 но имел проблемы с сердцем и умер от инфаркта. То есть, врач видит, что Covid-19 наверняка не нанёс ущерба здоровья человеку, но человек умер от прогнозируемого заболевания, значит он не идёт в статистику смертей от Covid-19.

"В случаях, когда Covid-19 приводит к пневмонии и смертельному синдрому респираторного расстройства, в часть 1 свидетельства должны быть включены и пневмония, и синдром респираторного расстройства, и Covid-19. При заполнении свидетельства необходимо включать в него как можно больше подробностей, основанных на всей известной информации о данном случае, полученной как из медицинской документации, так и из результатов лабораторных исследований", - говорится в документе.

То есть нельзя в свидетельстве о смерти писать только "воспаление лёгких", туда обязаны вносить максимум информации и указывать, что Covid-19 так же присутствовал, соответственно смерть наступила именно от Covid-19.

Для правильного учета смертей от Covid-19 важно не только следовать документам ВОЗ, но и добросовестно и честно выполнять свою работу, как это принято во всё цивилизованном мире.

К сожалению у нас на врачей и их работу оказывается очень большое давление со стороны властей, поэтому и статистика в итоге ведется не добросовестно.

Андрей Войнич, пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»