Врач о заболеваемости COVID-19 среди коллег: Теперь больных с экстренной патологией некому оперировать 2 17.05.2020, 18:42

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Игорь Любищев жестко высказался про пандемию коронавируса в Беларуси.

Бывший заведующий отделением нейрохирургии Минской областной больницы Игорь Любищев рассказал в соцсетях о ситуации с заболеваемостью Covid-19 среди своих коллег, пишет телеграм-канал «Баста».

- Март 2020, готовимся к 20-летию нейрохирургии Минской области, - пишет он в комментарии под фото. - Сегодня все мои коллеги на фото плюс еще трое заразилась Covid-19! Итог преступного правила осмотра пациентов в приемном покое нейрохирургом, чего нет нигде в мире!

Специалист узкой специальности должен получать обследованного пациента в операционной! Теперь больных с экстренной патологией некому оперировать. Дождались!

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