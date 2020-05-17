ВОЗ: Четверть миллиарда человек могут заразиться коронавирусом 2 17.05.2020, 18:49

Заболеваемость и смертность от коронавируса в мире продолжает расти.

США по-прежнему занимают первое место в мире по заболеваемости и смертности от COVID-19: в стране выявлено около полутора миллионов инфицированных, около 89 тысяч человек скончалось, передает «Голос Америки».

Заболеваемость и смертность от коронавируса в мире продолжает расти.

Всего в мире выявлено более 4,6 миллиона инфицированных, скончались более 311 тысяч человек.

ВОЗ, основываясь на построенной ею модели, предупредила, что в конечном итоге коронавирусом может заразиться около четверти миллиарда человек и что 150 тысяч человек в Африке могут умереть, если не принять срочных мер.

Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале BMJ Global Health, прогнозирует меньшие уровни заболеваемости и смертности в других регионах мира, таких, как Европа и США.

Президент США Дональд Трамп написал в субботу в «Твиттере», что его администрация рассматривает предложения, касающиеся ВОЗ.

Одно предложение предусматривает, что США будут платить ВОЗ 10 процентов суммы, которую они обычно платили до того, как Трамп приостановил взносы в организацию 14 апреля, обвинив ее в продвижении китайской «дезинформации» об эпидемии.

Тем временем, из опубликованного в субботу исследования следует, что финансовый статус является важным фактором, определяющим, кто заразится коронавирусом. Оксфордский университет, который провел исследование, установил, что у жителей самых бедных районов Великобритании в четыре раза больше шансов заразиться COVID-19, чем у жителей богатых районов.

Авторы исследования, изучившие результаты более 3600 тестов на COVID-19, установили, что лишения, а также возраст и хронические заболевания печени повышают вероятность положительного результата.