Фотофакт: В Турции вывесили крымскотатарские флаги в память о жертвах геноцида 1 17.05.2020, 19:22

18 мая в Украине и мире вспоминают о жертвах депортации крымскотатарского народа из Крыма в 1944 году.

Посольство Украины в Турции вывесило на здании дипломатического ведомства в Анкаре крымскотатарский флаг в память о жертвах геноцида крымскотатарского народа, передает Крым.Реалии.

«Память о преступной депортации сталинским режимом крымских татар в 1944 году до сих пор отдает страшной болью в наших сердцах, которую мы разделяем с крымскотатарским народом. В знак солидарности над нашим посольством в эти дни размещен крымскотатарский флаг с траурной лентой», – говорится в сообщении посольства в Твиттере.

Пам'ять про злочинну депортацію сталінським режимом кримських татар у 1944 році досі віддає страшним болем у наших серцях, який ми поділяємо із кримськотатарським народом. У знак солідарності над нашим Посольством у ці дні розміщено кримськотатарський прапор із жалобною стрічкою. pic.twitter.com/ZDVhSnCpvL — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) May 17, 2020

В то же время на своей странице в Фейсбуке посол Украины в Турции Андрей Сибига написал, что крымскотатарские флаги вывешены также в украинских консульствах в Стамбуле и Анталье.

В Украине два 17 мая чествуют память жертв политических репрессий, а 18 мая – жертв геноцида крымскотатарского народа. В связи с этим запланированы памятные мероприятия с учетом карантинных ограничений.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал мемориальные мероприятия 17-18 мая на материковой Украине, в аннексированном Крыму, а также в других странах мира. Чубаров сообщил, что 18 мая в 12:00 на материковой Украине и на территории аннексированного Россией Крыма будет объявлена минута молчания в память о жертвах геноцида крымскотатарского народа.

Постоянное представительство президента Украины в Автономной Республике Крым призывает принять участие в акции и почтить память жертв депортации крымскотатарского народа.

С 18 мая в Украине стартует неделя солидарности с крымскотатарским народом – «Совместная боль. Общая история», которая включает в себя ряд правозащитных и медиапроектов, посвященных годовщине геноцида крымскотатарского народа.

Крымскотатарский активист, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял предложил соотечественникам на Крымском полуострове в годовщину геноцида крымскотатарского народа – 18 мая – вывесить на домах и балконах крымскотатарские флаги, обрамленные черными лентами.

Ежегодная акция «Зажги огонь в своем сердце» к годовщине депортации крымских татар в нынешнем году пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

18 мая в Украине и мире вспоминают о жертвах депортации крымскотатарского народа из Крыма в 1944 году. В этот день с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано около 200 тысяч человек.

В этот день проходят траурные мероприятия памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма.

Согласно постановлению Верховной Рады Украины, день 18 мая объявлен Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.