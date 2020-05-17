Продавец минской Комаровки: Сейчас мы просто выживаем 4 17.05.2020, 19:46

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Что происходит на главном рынке страны.

Комаровка уже никогда не станет прежней. Такие мысли приходят в голову всем, кто пришел затариться на главный рынок страны во время пандемии, пишет kp.by. Людей непривычно мало.

Вот мнение пожилой пары в масках и перчатках:

- Мы почти все время дома сидим, выходим редко и по необходимости. Сейчас вот пришли за курицей и рыбой, они на Комаровке дешевле и по виду лучше, а все остальное теперь берем в магазинах, так выгоднее. Заказали бы доставку, но вы видели, как там цены подняли сейчас? - говорит Валентина Ивановна, за ней в беседу включается муж, Иван Григорьевич. - Конечно, вирус существует, только дурак его сейчас не боится. Хотя поначалу, помню, не верилось во все это. А теперь смотрю, даже молодые и здоровые умирают, что уж про пенсионеров говорить. У нашей соседки вот дочь умерла, всего 40 лет было. Страшно все это.

Журналисты пошли в ларек с надписью «продукты из Италии», где продают самые вкусные вяленые томаты в городе (6,5 рубля за баночку).

Фото: kp.by

- Поставок у нас не было, продаем то, что завезли раньше. Людей практически не было, вот сегодня первый удачный день, народ стал что-то покупать. С одной стороны, это хорошо, а с другой - я вижу столько стариков без средств защиты, что мурашки по коже…

Кроме томатов здесь же продается немецкий кофе по цене 15,5 рубля за полкило. Точно такой же в магазине стоит 34! Беру себе сразу две пачки - и день прошел не зря.

«Никто нам аренду не уменьшил, как обещали»

Две недели назад у бизнеса были опасения, что из-за ограничения торговых надбавок до 10% поставок рыбы и заморских фруктов можно будет не ждать. Но продавцы с Комаровки говорят, что никаких перебоев не заметили.

Фото: kp.by

- Помните, в марте доллар скакнул сразу до 2,7 рубля? Вот тогда рыба у нас прилично подорожала! - говорит продавец охлажденной рыбы.

В это время взгляд журналистов падает на баночку с черной икрой. Надпись гласит, что это щучья икра за 75 рублей. Не успевают отойти от шока, как замечают клешни краба и огромного угря без ценника.

Фото: kp.by

- Это икра щуки, она на самом деле рыжая. А это черная, потому что подкрашенная. Ее неплохо покупают, очень вкусная! Если хотите деликатесов, вот краб дальневосточный, по ценам от 50 до 500 рублей. Консервированный стоит всего 50 рублей за баночку, но лучше уже взять килограммовую банку шоковой заморозки, за 250 рублей. Или вот угря еще хорошо берут, 180 рублей за кило.

Фото: kp.by

С мыслями, что от таких цен шоковая заморозка может случиться у кого угодно, журналисты пошли к одиноким прилавкам с мороженой рыбой. Судя по виду лобстеров и анчоусов, они устали ждать своего покупателя не меньше, чем продавцы. На целом ряду всего три продавца.

Фото: kp.by

- Сегодня наша недешевая рыба никому не нужна, живем только за счет постоянных клиентов. Сами понимаете, никто, просто мимо проходя, филе тунца не захватит. Мы продаем свежемороженую продукцию, у нее срок годности два года. Вот распродаем, что купили до эпидемии, а там будем смотреть. Сейчас мы просто выживаем. Никто нам аренду не уменьшил, как обещали. Мало того, ее увеличили на 10% с апреля, вслед за арендной ставкой. А ведь людей ну совсем нет, продажи упали на 70% минимум. Единственный плюс, что рынок пошел на уступки и оставил нам ежедневную оплату. То есть раньше, если ты заплатил абонемент за месяц, то не важно, вышел или нет на работу - плати. Сейчас же, если не вышел на работу, деньги за место (32 рубля) не потеряешь. А вот налоги плати как хочешь. Но выхода нет, переезжать некуда: это же Комаровка, в других местах все еще хуже.