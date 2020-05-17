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Российская вице-премьер считает, что вместо белорусских в РФ ввозятся польские грибы

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  • 17.05.2020, 20:00
Российская вице-премьер считает, что вместо белорусских в РФ ввозятся польские грибы

Россияне хотят усилить контроль за ввозом грибом на российско-белорусской границе.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко попросила подготовить предложения «по исключению ситуаций поставок» в Россию санкционных продуктов с территории стран — участниц Евразийского экономического союза (Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии), сообщает РБК.

Это следует из письма за подписью вице-премьера, которое было направлено 27 апреля в российские Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Россельхознадзор. Свои предложения они должны представить в правительство РФ до 22 мая.

Представитель Абрамченко подтвердил подлинность письма, отказавшись от других комментариев. В Минсельхоз, уточнили в его пресс-службе, поступило поручение вице-премьера, и министерство подготовит предложения. Готовит свои предложения и Россельхознадзор, сообщил его представитель, не уточнив детали.

Поводом для поручения Абрамченко стали поставки в Россию грибов, которые в реальности могут выращиваться в Польше. Об этой проблеме вице-премьера уведомил зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев. В Совет Федерации, в свою очередь, обратилась агрофирма «Выборжец», крупный производитель свежих овощей и зелени в Северо-Западном регионе.

Гендиректор «Выборжца» Александр Заклепкин попросил ужесточить контроль за ввозом грибов на российско-белорусской границе. Из Беларуси, указывает «Выборжец», стали ввозить больше шампиньонов, причем по ценам «ниже себестоимости российского производства».


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