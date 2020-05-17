Более 60 стран призывают к независимому расследованию происхождения коронавируса 17.05.2020, 20:19

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В понедельник открывается Всемирная ассамблея здравоохранения.

Евросоюз и Австралия призывают к тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения коронавируса, сообщает в воскресенье, 17 мая, австралийская медиакорпорация ABC. 62 страны, включая Россию, Южную Африку, Великобританию, Индонезию, Японию, Южную Корею, Турцию, поддержали это предложение накануне открывающейся в понедельник Всемирной ассамблеи здравоохранения, пишет dw.com

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн заявила, что сторонники этой инициативы хотят "помочь миру извлечь уроки, необходимые для защиты здоровья". В свою очередь, пресс-секретарь по зарубежным связям Совета ЕС Вирджиния Бату-Хенрикссон отметила, что Евросоюз намерен добиться консенсуса: "Нам нужна поддержка всех основных игроков, и Китай - один из них".

Американские дипломаты, в свою очередь, настаивают на более жесткой формулировке, которая бы призывала к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая. Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео ранее неоднократно обвиняли Китай в сокрытии информации о вирусе, что, по их мнению, стало одной из причин пандемии.