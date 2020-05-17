закрыть
17 мая 2020, воскресенье, 20:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В районной больнице под Витебском произошла вспышка коронавируса

  • 17.05.2020, 20:22
В районной больнице под Витебском произошла вспышка коронавируса

Медсестра вела прием в детском отделении, несмотря на то, что являлась контактом первого уровня.

Читатели из Россон Витебской области пишут телеграм-каналу «Баста» о вспышке Covid-19 в Центральной районной больнице города:

- В Россонах есть случаи коронавирусом в ЦРБ, - сообщает один из жителей райцентра. - Положительный тест - у одной из медсестер и ее родственников. Медсестра вела прием в детском отделении ЦРБ, пока не пришел результат, несмотря на то, что являлась контактом первого уровня.

Теперь есть дети и их родители среди контактов первого уровня. Никого не проверяют, самоизоляцию не контролируют.

- Есть новые случаи заражения в Россонах. Первый был завозной, из Витебска, но теперь уже есть заболевшие и среди медиков", - рассказал источник в Россонской центральной районной больнице.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Пора освободить Кремль
Пора освободить Кремль Леонид Невзлин
Банкрот Лукашенко смертельно боится правды на «Хартии-97»
Банкрот Лукашенко смертельно боится правды на «Хартии-97»
Шанс на свободу
Шанс на свободу Ирина Халип
Всему свое время
Всему свое время Алесь Круткин