В районной больнице под Витебском произошла вспышка коронавируса 17.05.2020, 20:22

Медсестра вела прием в детском отделении, несмотря на то, что являлась контактом первого уровня.

Читатели из Россон Витебской области пишут телеграм-каналу «Баста» о вспышке Covid-19 в Центральной районной больнице города:

- В Россонах есть случаи коронавирусом в ЦРБ, - сообщает один из жителей райцентра. - Положительный тест - у одной из медсестер и ее родственников. Медсестра вела прием в детском отделении ЦРБ, пока не пришел результат, несмотря на то, что являлась контактом первого уровня.

Теперь есть дети и их родители среди контактов первого уровня. Никого не проверяют, самоизоляцию не контролируют.

- Есть новые случаи заражения в Россонах. Первый был завозной, из Витебска, но теперь уже есть заболевшие и среди медиков", - рассказал источник в Россонской центральной районной больнице.

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