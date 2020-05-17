США запустили на орбиту Земли секретный беспилотный шаттл X-37B 17.05.2020, 20:40

Фото: ulalaunch / Flickr

Ракета-носитель Atlas V 501 с беспилотным кораблем стартовала с космодрома на мысе Канаверал.

В США провели успешный запуск беспилотного шаттла многоразового использования X-37B на орбиту Земли, сообщила компания-оператор United Launch Alliance, пишет gordonua.com.

Запуск состоялся со второй попытки, 16 мая его отложили из-за плохих погодных условий.

"Это 84-й успешный запуск ракеты Atlas V, 139-й запуск для ULA, второй запуск для космических сил США и шестой полет орбитальной испытательной машины X-37B", – отметили в компании.

Boeing X-37B – экспериментальный секретный орбитальный самолет. Он предназначен для функционирования на высотах 200—750 км, способен быстро менять орбиты, маневрировать. Его разработку с 1999 года вели совместно NASA и Boeing.

Первый полет шаттла состоялся в 2010 году, в ходе миссии были испытаны навигационные системы, управление, система автономной работы аппарата. В 2017 году шаттл впервые вывела на орбиту частная компания Илона Маска Space X.