Ведущий эпидемиолог Китая рассказал, как власти Уханя скрывали информацию о COVID-19 1 17.05.2020, 21:32

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Когда в городе уже было трое умерших, а сведения о заболевших поступали из-за рубежа, официальная статистика оставалась на уровне «41 заболевший».

Власти китайского Уханя – первого города на пути пандемии коронавируса COVID-19 – замалчивали важные сведения о новом вирусе, включая данные о количестве заболевших и способах передачи, рассказал в интервью CNN (перевод — zn.ua) старший медицинский советник правительства Китая Чжун Наньшань.

В составе группы экспертов Национальной комиссии здравоохранения он посетил Ухань 18 января. Сразу же после прибытия эпидемиолог получил от местных медиков и студентов много сообщений о том, что реальная ситуация гораздо хуже официальных отчетов.

"Местные власти, они тогда не хотели говорить правду. Поначалу они молчали, и тогда я сказал: наверное, у нас больше инфицированных", - вспоминает доктор Чжун.

Эпидемиолог заподозрил неладное, когда количество заболевших в Ухане в течение десяти дней оставалось на отметке "41 человек". При этом уже начинали поступать сообщения о заболевших коронавирусом в других странах.

"Я не поверил этому результату, и настаивал на том, чтобы мне представили настоящие цифры. Они очень неохотно отвечали на мои вопросы", - говорит он.

Спустя два дня, в Пекине, доктор Чжун получил реальную статистику. На 20 января в городе коронавирусом заразились 198 человек, в том числе 13 медиков. Три человека умерли. В тот же день эпидемиолог предложил правительству закрыть Ухань на карантин.

Признав факт утаивания информации в Ухане, Чжун Наньшань, тем не менее, отрицает фальсификацию официальной статистики заболевших и умерших в Китае. Ранее другие страны неоднократно обвиняли КНР в занижении их количества для создания картины успешной борьбы с COVID-19.

Эпидемиолог также отрицает возможность искусственного создания вируса в Уханьском институте вирусологии, а ведущего ученого этого института доктора Ши Чжэнли называет "хорошим другом". По словам доктора Чжуна, у местного института не было возможностей для искусственного выведения смертоносного вируса.

Собеседник журналистов также напомнил о том, что коронавирус COVID-19 гораздо опаснее гриппа, поэтому не стоит его недооценивать. Кроме того, нет достоверных данных о том, что вирус дает переболевшим устойчивый иммунитет. А значит, возможна новая вспышка.