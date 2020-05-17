В белорусских школах бушует коронавирус 2 17.05.2020, 21:35

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Новые очаги обнаружены в школах трех областей.

Новые очаги коронавируса обнаружены в школах Гродненской, Гомельской и Могилевской областей, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Коронавирус подтверждён у троих детей, которые посещали до сегодняшнего дня школу №18 в Гродно. Дети учатся в шестом и восьмом классе. Администрация молчит, на учителей, которые открывают рот, оказывается сильнейшее давление, вплоть до увольнения", - сообщает подписчик.

"В Могилеве в средней школе №32 подтвержден коронавирус у одной из сотрудниц. Закрыт буфет. Контакты не изолированы, обработку проводили своими силами уборщицы. Еще один учитель ожидает результатов тестов", - пишет читатель из Могилева.

Также, по сообщениям из Ивья Гродненской области, в школе заражено 12 учеников.

Читатели из Добруша Гомельской области:

"Школа №5, в которой обнаружен очаг коронавируса, не закрыта на карантин. Дети в школу не ходят, а учителя продолжают работать. Работникам детского сада №1 также завтра на работу. Дети остаются дома", - пишет житель областного центра.

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