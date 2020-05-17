В Израиле утвердили новое правительство во главе с Нетаньяху 17.05.2020, 21:42

Биньямин Нетаньяху будет занимать пост премьер-министра страны до середины ноября 2021 года.

Кнессет (однопалатный парламент Израиля) 17 мая утвердил состав 35-го коалиционного правительства, сформированного по итогам выборов 2 марта премьер-министром Биньямином Нетаньяху, пишет unian.net.

"За доверие новому кабинету высказались 73 из 120 депутатов, после чего Нетаньяху и его партнер по коалиции Бени Ганц принесли премьерскую присягу", - говорится в сообщении.

Коалиционное соглашение партий "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" предусматривает, что Нетаньяху будет занимать пост премьера до середины ноября 2021 года, после чего эта должность в рамках ротации перейдет к Ганцу.

"Представитель партии "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Ярив Левин избран спикером Кнессета (парламента) 23-го созыва. За назначение Левина спикером проголосовали 71 из 120 депутатов. На этом посту он сменил главу блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц, который станет министром обороны, а также премьером в рамках ротации в 35-м правительстве государства Израиль", - говорится в сообщении.

Заседание в Кнессете проходит в соответствии с указаниями Минздрава, направленными на предотвращение распространения коронавируса. Депутатов в зале разделяют пустые кресла, а их лица закрыты медицинскими масками.