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Новый очаг заражения COVID-19 обнаружили под Минском

  • 17.05.2020, 21:50
  • 1,520
Новый очаг заражения COVID-19 обнаружили под Минском
Фото: kp.by

Коронавирус вспыхнул в еще одном поселке.

Новый очаг заражения Covid-19 обнаружен в Пуховичском районе Минской области.

"Пуховичский район, поселок Правдинский, - пишет телеграм-каналу "Баста" читатель. - Только нам известны шесть человек, заболевших коронавирусом. У них были многочисленные контакты в том же магазине, аптеке, больнице. Еще молодежь просто гуляет толпами".

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