Врач Носов: Данные медиков и Минздрава значительно расходятся 2 17.05.2020, 22:29

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Фото: malaymail.com

Белорусские власти фальсифицируют статистику по коронавирусу.

Алексей Носов родился в Беларуси и получил высшее образование в Белорусском государственном медицинском университете в Минске. Сейчас он работает травматологом в госпитале муниципалитета Манисес в испанской провинции Валенсия. Алексей часто и много общается с коллегами из Беларуси и рассказал youtube-канале "Обратный отсчет" много подробностей о ситуации с коронавирусом, которым сам недавно переболел, пишет телеграм-канал "Баста".

"Есть знакомые не только в медицинской среде, которых я знаю поколениями, потому я там учился вместе с ними, есть общие медицинские чаты. Мы обмениваемся онлайн практически всегда информацией. Они стоят в приёмном отделении, они стоят в реанимации, непосредственно в больницах города, я оттуда получаю информацию", - говорит Алексей Носов.

По мнению врача, белорусские власти существенно занижают реальное количество зараженных и умерших от коронавируса.

"Цифры занижены, искажены, баланс нарушен реального и не реального, - говорит он. - Количество выздоравливающих завышено. Количество зараженных и умерших, о котором говорят мои коллеги – врачи из Беларуси, совершенно не отражает ситуацию, которую я читаю в официальных источниках. Информация специально фальсифицируется. Непосредственно идёт фальсификация с самого верха. Приказами, давлением, запугиваниями.

Коллеги говорят, что умирает очень много людей именно от этого. Просто прямо на уровне руководства - от заведующей больницы или заведующей отделением до главврача - все давят, говорят: "Нельзя, не делайте этого, не ставьте этот диагноз". Это отражено, люди плачут, говорят: "Я понимаю, в принципе, но люди же не знают, что у нас тут происходит на самом деле".

Полный разговор с Алексеем Носовым – в видео:

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