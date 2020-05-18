Александр Кабанов: В Брестской больнице увеличились закупки мешков для трупов 3 18.05.2020, 7:34

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Фото: imedica.by

Девять этажей центральной больницы города переоборудованы под больных коронависусом.

Блогер и активист Александр Кабанов сейчас находится в Брестской центральной городской больнице с подтвержденным тестом на коронавирус. В интервью сайту Сharter97.org он рассказа о своем самочувствии и ситуации с СOVID-19 в больнице:

- Мне поставили диагноз «правосторонняя пневмония». Она переносится довольно легко, можно сказать, что «на ногах». Пью лекарства — их дают два раза в день, капельницу также ставят два раза в день. Какими препаратами лечат — мне не говорят.

Насколько знаю, если есть пневмония — это уже средняя тяжесть COVID-19. Мне повезло и я себя чувствую нормально. Возможно, это результат того, что вовремя поступил на лечение. Мне сделали УЗИ, посмотрели, что давление повышенное. Идет комплексное обследование и лечение.

Сейчас брали мазок на коронавирус, затем будет еще один тест и потом будут решать, что со мной делать дальше. Если тест будет отрицательный, то отпустят на самоизоляцию.

- Вы наблюдаете ситуацию с эпидемией коронавируса изнутри. Что сейчас происходит в Брестской центральной городской больнице?

- Дело в том, что когда попадаешь в медучреждение, тебе приносят на подпись документ о внутреннем распорядке. Я не имею права выходить из палаты вообще — только в туалет, на пост к медсестре или врачу. Передачи от родных оставляют внизу и лифт раз в три часа поднимает их наверх.

Кроме того, здравомыслящий человек, даже если не подписывал никакие документы, не будет ходить по больнице. У всех разная степень тяжести, зачем подвергать себя опасности?

Я лежу в двухместной палате. Насколько я знаю, есть еще четырех и пятиместные. Могу сказать, что со мной лежал пациент, которого увезли в реанимацию.

Пациенты стараются все время находиться в маске, мыть руки и никуда не лазить, ни с кем не общаться. Инфекция по всей больнице.

Отмечу, что больница практически забита. Тут примерно 9 этажей и все они переоборудованы под пневмонию, «ковидных». Чтобы как-то освободить места, пациентов перевозят либо в инфекционку, либо в тубдиспансер.

- Много ли смертей и тяжелых случаев заражения коронавирусом?

- За время, которое я провел в больнице, заметил, что есть пациенты, которые не могут без кислорода. Наблюдал, как человек не мог дойти до туалета, потому что ему становится плохо. Он просто бежал оттуда к спасительному кислороду.

Со мной рядом лежал мужчина плотного телосложения. Видно, что ему было очень тяжело. Это как раз был врач из Брестской больницы скорой помощи.

Медики прекрасно понимают, чем чревата эта болезнь. Они защищаются, не халтурят, понимают, что это не шутки. Когда Лукашенко говорит, что «вируса тут нет», не думаю, что это вызывает у врачей улыбки.

Думаю, даже местные власти это понимают. Они на своем уровне пытаются отменить какие-то массовые мероприятия, уменьшить количество контактов.

Что касается смертей — не могу дать точную оценку. В таких случаях ссылаюсь на список стран, которые дают открытую информацию. Он прекрасно отображает то, что у нас статистика должна быть как минимум такая же. Судя по тому, что нам рассказывают, людей откровенно обманывают.

Учитывая, что верховная власть безалаберно относится к эпидемии, ситуация будет не из лучших. В больницах и на местном уровне понимают, что происходит, а на самом верху резвится только Лукашенко.

- Что рассказывают медики о ситуации с СOVID-19?

- Местные врачи мне уже сказали, что была команда сверху со мной не общаться. Так прямо и сказали, мол, извините, так приказало начальство. Но по ним видно, что сейчас непросто. Медики все время находятся в защитных костюмах, масках, очках. По всей видимости, даже если они где-то уединяются, то свое обмундирование не снимают. Просто не хотят заболеть и лечь в больницу.

Увеличилась закупка мешков для трупов. Врачи, в основном, обеспокоены тем, что если будет большой наплыв тяжелых больных, то они просто не справятся.

Нехватка аппаратов ИВЛ может закончиться трагедией. Да, кислород есть, люди дышат, но у кого-то состояние ухудшается. Заявляют, что аппаратов много, но в один момент их может не стать. В военных центрах, больницах, реанимациях — по 6-10 аппаратов ИВЛ. Если лягут 7 человек, а потом поступят еще трое — это уже смерть, их не спасут.

- До больницы вы находились в ИВС, где отбывали 15-суточный арест за участие в «кормлении голубей» в Бресте. Есть ли зараженные среди заключенных?

- Думаю, что есть зараженные и среди заключенных, и среди сотрудников милиции. Во-первых, в камере два раза в день проходит проверка. Из камеры выходят люди, туда заходят сотрудники милиции. Да, они в масках. Но она защищает на 50-60%. В камере спертый воздух, окно не открывается, нет проветривания. Они без очков, без костюмов.

Когда человек поступает в ИВС, ему меряют температуру. Если она есть — вызывают «скорую», которая его забирает, если все нормально — возвращаешься в камеру. Однако, если человек болен коронавирусом и у него сразу не проявились симптомы, он все равно разносчик.

Заключенные все сидят без масок. Я единственный кто хоть как-то себя защищал, но, видимо, это не помогло.

Расскажу предысторию: после задержания двое сотрудников милиции везли меня на легковой машине из Городища в Пинск, потом еще двое — из Пинска в Брест. После 15 суток трое сотрудников 2,5 часа везли меня в Пинск. Затем я находился в одном кабинете с еще двумя сотрудниками МВД. Для чего это все делается? Они не понимают, для чего это творят? Уверен, что у этих милиционеров сейчас будут большие проблемы с коронавирусом.

Власти боятся, ведь тесты мне сделали за два дня, а заразившиеся ждут результатов 7-10 дней. Я сначала не понимал, с чем это связано, но потом мне намекнули, что я был в суде, в ИВС, общался с сотрудниками милиции.

- Что вы можете сказать о масштабах эпидемии по всей Беларуси?

- Цифры нам дают абсолютно нереальные. Это связано с тем, что большинству людей просто не делают никаких тестов. Им говорят, мол, ребята, подпишите бумагу и сидите на самоизоляции.

Многие легко переносят коронавирус и даже не почувствуют, что заразились. Однако это не означает, что они не могут заразить кого-то. У нас точно не 30 000 заразившихся коронавирусом, а гораздо больше. Смертность, естественно, гораздо выше. Все это плачевно.

Самый главный вопрос — чем это все закончится. Этот парад, этот концерт, футболы. Чем?