Число заболевших коронавирусом в США приблизилось к полутора миллионам 18.05.2020, 7:39

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Фото: MIKE SEGAR/REUTERS

Приблизительно 88709 тысяч человек скончались от заболевания.

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщили в воскресенье, что число заболеваний коронавирусом в США достигло 1467065, что на 31967 случаев больше, чем днем ранее. Количество летальных исходов выросло на 1394, достигнув 88709, сообщает «Голос Америки».

Ведомство сообщило данные о респираторном заболевании COVID-19, вызываемом новым коронавирусом, по состоянию на 16 часов субботы и сравнило их с данными, полученными днем ранее.

Данные CDC не обязательно отражают случаи заболевания, о которых сообщают отдельные штаты.