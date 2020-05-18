Через 30 лет Беларусь по климату превратится в Украину 18.05.2020, 7:43

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Изменится и флора, и фауна нашей страны.

Через тридцать вся территория Беларуси соответствовать по гидрометеорологическим условиям нынешней северной части Украины. Такой прогноз ученых в эфире телеканала ОНТ привел министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, пишет office life.

Министр уточнил, что знания по земледелию в этой части соседней страны будут использованы в Беларуси. По оценке Худыка, изменение климата очевидно особенно нынешней весной. О потеплении говорит и статистика прошлых лет: из 20 самых жарких лет 15 пришлись на последнее тысячелетие, а среднегодовая температура 2019 года составила 8,8 градусов и превысила климатическую норму на 2,1 градуса. Зиму 2019-2020 годов и вовсе считают аномальной: ее средняя температура составила 1,5 градуса и превысила климатическую норму на 5,5 градусов.

Климатическими переменами министр объясняет перемены в природе: песчаные бури, дюны, понижение грунтовых вод, изменение биоразнообразия. Беларусь разработала ответные меры: Министерством сельского хозяйства и продовольствия и Министерством лесного хозяйства разработана стратегия по адаптации экономики к изменению климата до 2050 года, а также выстроены планы мероприятий и действий по смягчению негативных последствий на эти отрасли до 2030 года. Перспектива — выращивание теплолюбивых и устойчивых к засухе культур, создание гибридов растений, среди которых и лесные породы, более устойчивые к изменениям температурного режима, а также к вредителям. В ближайшее время в белорусских лесах увеличится количество лиственных деревьев: клена, бука, березы.