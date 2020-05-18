Беларусь и Швеция: как Минздрав «химичит» с цифрами
- Виктор Горбачев
- 18.05.2020, 8:00
Сравните цифры заболевших и умерших.
Две страны. Одна в центре Европы, одна - на окраине ее. На севере. Да и по численности населения почти совпадают. Не буду говорить про экономику, ВВП и годовой цифре на душу населения там и тут. Подумаешь. Это же не главное.
А вот про вирус я скажу. Он, оказывается, летает. И туда залетел, и тут летает. И эти две европейские страны не вводили карантин. Во всей Европе отказники лишь они две. А зачем вводить? Все равно умирать. И какая разница от чего? Да?
И вот, перед Вами цифры заболевших и умерших там и тут. Понимаете? Не доросла до нас еще медицина Швеции. Мы им нос утираем. Нет, то что за последние 20 лет тысячи граждан Беларуси уехали в Швецию жить на постоянное место жительства, а они к нам все не едут - это ерунда. То, что наши туда на заработки уезжают колоннами - ну, бывает. То, что они в хоккей играют лучше - это тоже факт. И даже наше количество ледовых арен результата такого и не дает. Не беда.
Мы по заболевшим идем нога в ногу с ними. Хотя? Вот-вот и их опередим. А вот со смертностью по вирусу у них какие-то проблемы. Много умирает там. Странно. Слабоватые врачи и их лечение? Так я думаю? Так что, за опытом им надо к нам ехать.
Осталось только разгадать загадку. А вот почему? Почему тогда средняя продолжительность жизни в Беларуси 74 года, а в Швеции, где с медициной проблемы - 84 года? Нестыковочка получается.
А может? Может они просто живут с правдой и говорят как есть? Может, в этом и есть разница? Ну, во лжи и правде подаваемой информации. Может, в Швеции живут и врут и врут. А мы тут, понимаешь ли! Прям, в правдивой информации купаемся.
А так-то да, где эта Швеция, а где мы - страна для жизни.
И это. Грешу на шведов. Думаю, они цифры приуменьшают и склонны ко лжи. Ну, не мы же? Вы еще скажите, что мы и на "выборах" с цифрами химичим. Хватит. Прекратите. Живем не по лжи же, а по понятиям. Это там, на загнивающем западе, а тут нам не там.
И так. Мы, согласно официальной статистике смертности от "короны", имеет лучшее в мире здравоохранение и наши врачи могут давать своим всем западным, да и не только, коллегам мастер-классы, как побеждать эту коварную болезнь.
Успех! Но? Почему же не выстраивается очередь за этим бесценным и новаторским опытом?
И для информации.
Страны Европы, которые по численности населения с нашей схожи.
Португалия
Население - 10 281,8 тыс. человек.
Случаев COVID-19 - 29 036 Смерти - 1 218 человек
Швейцария
Население - 8 516,5 тыс. человек
Случаев COVID-19 - 30 587 Смерти - 1 881 человек.
Вот оно че! И в Швейцарии с Португалией медицина хуже нашей. Прям гордость за страну для жизни берет.
Или? Или кто-то врет? И эта ложь - всего лишь как способ удержать власть?
Виктор Горбачев, "Фейсбук"