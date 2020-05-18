Более 60 стран требуют расследовать реакцию Китая и ВОЗ на вспышку коронавируса 3 18.05.2020, 8:39

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Фото: REUTERS / China Daily

CША выступают за еще более жесткое расследование.

Коалиция из 62 государств поддержала инициативу Австралии и стран Европейского союза о проведении независимого расследования начала вспышки коронавируса в преддверии Генеральной ассамблеи Всемирной организации здравоохранения, которая начнется в понедельник, 18 мая. Об этом сообщает австралийский телеканал ABC News, пишет "Гордон". Коалиция обвиняет Китай в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса.

Инициатива предусматривает проведение совместных исследований Всемирной организации здравоохранения и Всемирной организации по охране здоровья животных для "выявления зоонозного источника вируса и путей его проникновения в человеческую популяцию, включая возможную роль промежуточных хозяев".

По информации ABC News, инициативу поддержали Индонезия, Япония, Южная Корея, Турция, Россия, Южная Африка и Великобритания. Вместе с тем в Еврокомиссии заявили, что для положительного исхода голосования на Генеральной ассамблее ВОЗ необходимо, чтобы инициативу поддержали "все основные игроки, и Китай является одним из них".

Соединенные Штаты, критикующие Пекин и ВОЗ за недостаточную реакцию на вспышку, также пока не выступили в поддержку инициативы – по данным телеканала, США настаивают на более жестких формулировках, требуя выяснить, "как вирус появился в китайском Ухане".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. К 17 мая в мире коронавирусом заразились 4,69 млн человек, умерли 314 тыс., выздоровели около 1,72 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

В последние недели Китай все чаще сталкивается с обвинениями в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале.

Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.