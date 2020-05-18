Своими руками: три способа сшить медицинскую маску 5 18.05.2020, 8:58

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Простые уроки.

Профилактика заболевания коронавирусом включает в себя регулярное мытье рук, использование антисептика и ношение медицинской маски. Именно такую информацию предоставляет ВОЗ, а «Новое время Здоровье» рассказывает, как сшить самим эту самую маску.

Безусловно, вы можете купить медицинскую маску в аптеке. Но спрос на эти изделия чрезвычайно высок, поэтому потребители то и дело жалуются на высокую цену или отсутствие товара в наличии. Выход есть: изготовить маску самостоятельно, воспользовавшись нашими простыми уроками.

Как сшить маску: способ 1

Самый простой способ, для него вам понадобится квадратный отрез плотного хлопка или льна стороной 45 см, а также две резинки длиной по 18 см. Сложите ткань вдвое и соберите гармошкой, как показано на видео. Края согните и приметайте вручную или прострочите на швейной машинке. Проденьте резинки и завяжите их узелком. Готово.

Как сшить маску: способ 2

Этот метод позволяет получить изделие, способное защитить от более мелких частиц пыли и микроорганизмов. Для него вам понадобится все то же, что и для простой повязки плюс нетканый материал в качестве фильтра. Вы можете приобрести его в швейном магазине или заказать в интернете. При пошиве просто вложите фильтр между слоями материала.

Как сделать маску со съемным фильтром: способ 3

В этом способе придется чуть больше поработать ножницами, зато вы получите маску со съемным фильтром. Раскроите ткань и фильтрующий материал, как показано на видео. Сметайте или прострочите на машинке, выверните лицевой частью, проденьте резинку и вставьте фильтр.

Кстати, преимущество многоразовых масок — возможность сделать дизайн по своему вкусу. Выберите ткань с интересным принтом или украсьте свое изделие аппликацией.