Коронавирус в белорусском футболе: болеют, но молчат 6 18.05.2020, 9:07

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Руководство клубов ушло в глухую «несознанку».

Настал момент, когда ведущие лиги континента возвращаются: в минувшие выходные возобновились игры в бундеслиге. А в чемпионате Беларуси пришлось перенести-таки первый матч из-за коронавируса. По сообщениям из разных источников, ковид напал на украинского защитника «Минска» Евгения Чаговца, и игра столичного клуба с гродненским «Неманом» была перенесена на неопределенный срок, пишет «Салiдарнасць».

После этого посыпались сообщения о подозрительных случаях заболевания в жодинском «Топердо-БелАЗ», «Ислочи», представляющей Минский район, и других командах. Но руководство клубов ушло в глухую «несознанку».

Классическим представляется эпизод, о котором рассказала футбольный агент Валерий Исаев «Трибуне»:

– Знаю, сегодня футболист «Энергетика» подошел к [тренеру] Юревичу и сказал: «Анатолий Иванович, третью неделю не очень хорошо себя чувствую. А сегодня начал кушать и не ощущаю пищи». Юревич говорит: «Так ты не кушай». Игрок ответил: «Понял», – и пошел».

В итоге «Трибуна» резюмировала, что коронавирус для белорусского футбола стал хуже гонореи: никто не хочет публично признавать, что в команде есть игроки, подхватившие ковид.