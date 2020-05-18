День Беды 2 18.05.2020, 9:10

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Уж лучше бы Путин назначил весь этот балаган на 22 июня.

Алексей Венедиктов пишет, что в Кремле решили провести путинский обнуляж 24 июня. В принципе, как многими и ожидалось, пишет Telegram-канал «СерпомПО».

То есть, совместят его с 75-летним юбилеем исторического парада Победы 45-го. Видимо, в этот день состоится и перенесенный с 9 мая парад 2020.

Понятно, что жизни и здоровье холопов в расчёт организаторами госпереворота не берутся. Ни военных, которые будут репетировать, а потом маршировать по брусчатке Красной площади (привет Лукашенко!). Ни «гражданских», которые должны будут явиться на участки для продления просроченного Путина до 36 года.

«Мы за ценой не построим». Каждая неделя в нынешней ухудшающейся социально-экономической ситуации политической смерти подобна. Спешат.

Если измученные крепостные все-таки откажутся сгоняться в нужном количестве или же крестик не в той графе начнут ставить, то элочкины «памфиловцы» «докидают» с помощью голосования по почте, надомного голосования и через портал госуслуг. Не зря же депутаты тоже так спешили с принятием этих поправок. Официальные наблюдатели по закону предусмотрены на «общероссийском голосовании» только «проверенные» — от Общественной палаты.

Телевизор в любом случае сделает картинку праздника, толп радостных и благодарных граждан, выползших после домашнего «самоареста».

И покажет нам не спрятавшегося в бункере от вируса и проблем граждан пожилого, жадного телесказочника. Не жалкого диктатора за кремлевской стеной, который в полном одиночестве на Соборной площади провожает унылым взглядом 9 мая свои кремлёвские «потешные полки»

А победителя в войне с ковидом! На фоне моря браво марширующих солдат, гула танков, рёва пролетающих боевых самолётов и толп ряженых обожателей. Главковерха, овеянного лучами славы Победы 45-го! Готового сесть на царство вечное…

Вот только все это лишь картинка. На день. Путинский принцип последнего 20-летия «Нарисуем — будем жить» исчерпан. И, как все убедились за время этих коронавирусных будней, исчерпан до дна. На этот раз до самого последнего.

Что бы ни придумали, какую бы дату ни выбрали путинцы, они только загадят её своим опереточным переворотом, который имеет все шансы войти в историю России, как день начала обнуления её самой. Как день не прошлой и нынешней Победы, а день будущей Беды.

Уж лучше бы Путин назначил весь этот балаган на пару дней раньше, на 22 июня. Более бы точно соответствовало исторической дате.