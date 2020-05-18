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В Новополоцке около 30 медиков инфицированы коронавирусом

  • 18.05.2020, 9:24
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В Новополоцке около 30 медиков инфицированы коронавирусом
ФОТО: РИА НОВОСТИ

Для врачей выделили целый этаж в гостинице завода «Нафтан».

Главврач Новополоцкой центральной городской больницы Ирина Шеменкова рассказала о ситуации с коронавирусом в городе, пишет местное издание gorod214.by:

- Около 30 медиков заразились коронавирусом. Для медработников, которые являлись контактами первого уровня, выделили целый этаж в гостинице завода «Нафтан». И там наши сотрудники жили — в 1-местных комфортных номерах, три раза в день получали бесплатное питание, а автопарк возил их на работу.


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