В Новополоцке около 30 медиков инфицированы коронавирусом 18.05.2020, 9:24

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ФОТО: РИА НОВОСТИ

Для врачей выделили целый этаж в гостинице завода «Нафтан».

Главврач Новополоцкой центральной городской больницы Ирина Шеменкова рассказала о ситуации с коронавирусом в городе, пишет местное издание gorod214.by:

- Около 30 медиков заразились коронавирусом. Для медработников, которые являлись контактами первого уровня, выделили целый этаж в гостинице завода «Нафтан». И там наши сотрудники жили — в 1-местных комфортных номерах, три раза в день получали бесплатное питание, а автопарк возил их на работу.