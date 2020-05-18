Советник Трампа заявил, что нулевой пациент в Китае заразился в ноябре 4 18.05.2020, 9:29

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Фото: abcnews.go.com

Пекин два месяца скрывал масштабы эпидемии.

Советник Белого дома по торговой политике Питер Наварро заявил, что нулевой пациент с коронавирусом в Китае появился за два месяца до официального сообщения властей КНР.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на ABC News.

«Нулевой пациент появился в Ухане в ноябре. Китайцы, прикрываясь щитом Всемирной организации здравоохранения, два месяца скрывали вирус от всего мира, а затем отправили сотни тысяч китайцев на самолетах в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы посеять его», — заявил Наварро.

Он вновь отметил, что Китай мог остановить распространение коронавируса еще в городе Ухань, где впервые диагностировали COVID-19.