Советник Трампа заявил, что нулевой пациент в Китае заразился в ноябре

Советник Трампа заявил, что нулевой пациент в Китае заразился в ноябре4
- 18.05.2020, 9:29
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Пекин два месяца скрывал масштабы эпидемии.
Советник Белого дома по торговой политике Питер Наварро заявил, что нулевой пациент с коронавирусом в Китае появился за два месяца до официального сообщения властей КНР.
Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на ABC News.
«Нулевой пациент появился в Ухане в ноябре. Китайцы, прикрываясь щитом Всемирной организации здравоохранения, два месяца скрывали вирус от всего мира, а затем отправили сотни тысяч китайцев на самолетах в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы посеять его», — заявил Наварро.
Он вновь отметил, что Китай мог остановить распространение коронавируса еще в городе Ухань, где впервые диагностировали COVID-19.
“Yes, I do blame the Chinese,” White House adviser Peter Navarro says on economic challenges in U.S. due to COVID-19, claiming that China “behind the shield of the World Health Organization — for two months— hid the virus from the world.” https://t.co/RZlw4jVstR pic.twitter.com/U5wkjBOMJB— This Week (@ThisWeekABC) May 17, 2020