В Горках тотальная эпидемия СOVID-19 18.05.2020, 9:35

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: RFE/RL

Тяжелых больных отправляют в Могилев.

Расширяется эпидемия коронавируса в Горках Могилевской области, пишет Telegram-канал "Баста!":

"В Горках - тотальная эпидемия, - пишет житель города. - С понедельника закрывается поликлиника, работать будет только первый этаж. Второй этаж закрывают, так как там по плану будет "чистая" зона. Работники говорят, что много очень заболевших, и все с "пневмониями".

Всех тяжелых отправляют в Могилев, а в Горках остаются с слабым течением болезни, то есть с пневмониями тоже, но у кого более или менее состояние легкое.

Сотрудница поликлиники рассказала, что средств защиты у них нет, врачи носят одну и ту же маску по три дня, а санитаркам и медсестрам вообще не всегда дают их, поэтому стирают старые и снова носят, скоро еще и штопать начнут".

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