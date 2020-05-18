В Горках тотальная эпидемия СOVID-19
- 18.05.2020, 9:35
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Тяжелых больных отправляют в Могилев.
Расширяется эпидемия коронавируса в Горках Могилевской области, пишет Telegram-канал "Баста!":
"В Горках - тотальная эпидемия, - пишет житель города. - С понедельника закрывается поликлиника, работать будет только первый этаж. Второй этаж закрывают, так как там по плану будет "чистая" зона. Работники говорят, что много очень заболевших, и все с "пневмониями".
Всех тяжелых отправляют в Могилев, а в Горках остаются с слабым течением болезни, то есть с пневмониями тоже, но у кого более или менее состояние легкое.
Сотрудница поликлиники рассказала, что средств защиты у них нет, врачи носят одну и ту же маску по три дня, а санитаркам и медсестрам вообще не всегда дают их, поэтому стирают старые и снова носят, скоро еще и штопать начнут".
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