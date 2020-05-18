«Все тесты ушли на Лукашенко и его окружение» 17 18.05.2020, 9:43

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Как белорусы в соцсетях комментируют бездействие Минздрава в борьбе с эпидемией коронавируса.

Telegram-канал "Баста!" приводит несколько комментариев:

"Знакомые врачи говорит, что пока под ИВЛ не попал - тесты стараются не делать".

"А почему так долго результат неизвестен? Тесты не делают. У моего отца сразу была односторонняя пневмония, никакого теста никто не делал. Теперь спустя месяц у него уже двухсторонняя и вся семья с температурой. Только платные тесты можно сделать, и то не везде и не всегда".

"Да. никто не делает тесты по подозрению. Они спрашивают имели ли вы контакт с зараженными. А при этом в поликлинику с температурой говорят идти. Так что удачно нам всем заразиться".

"Что тут непонятного ? Тесты стоят денег и их малое количество в стране. Тест делается неделю так как загружены лаборатории. Тесты делаются при подтвержденной двухстронней пневмании, но не всем. Близким, кто был в контакте тесты не делают, у них могут взять мазок, но это уже через лабораторию, долгий процесс. Контактные должны сидеть дома около двух недель, если их состояние ухудшится и будет двусторонняя пневмония, то возможно сделают тест на корону. Переболеют этой "короной" 80% населения, у одних пройдет все на ногах как простуда, у других в больнице".

"Мне кажется , что Лукашенко делают по пять раз в день, все тесты на него и его окружение уходят, поэтому их и нет".

"Коллега заболел коронавирусом, так у него даже не интересовались про контакты. После больницы его только с женой на карантин посадили. Ни про дочь, что с Минска на выходные приезжает, ни про людей с ним работающих, не спрашивали".

"Государство придумало концепцию о том, что все заболеют, чтобы ничего не делать и все пустить на самотек".

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