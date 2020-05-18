Кличко заявил о намерении создать «партию мэров» в Украине 4 18.05.2020, 9:46

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ВИТАЛИЙ КЛИЧКО

ФОТО: FACEBOOK.COM/VITALIY.KLYCHKO

Политическая сила будет защищать принцип местного самоуправления.

Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что действительно ведет переговоры о создании политической силы с участием мэров других городов, пишет "Украинская правда".

"Да, мы действительно общаемся с мэрами других городов, понимая, что сегодня местное самоуправление надо защищать, отстаивать интересы громад. И мы рассматриваем сейчас разные варианты, каким образом мы могли бы представить эту политическую силу", - заявил Виталий Кличко.

Ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что между городскими головами украинских городов ходят разговоры о создании "партии мэров".