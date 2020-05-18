«Хоронили мужа в черном мешке» 18.05.2020, 10:00

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Родственники и друзья вспоминают украинских медиков, умерших от коронавируса.

В Украине из больше чем 17 тысяч обнаруженных случаев заболевания коронавирусной инфекцией почти 3 с половиной тысячи – медики. Сколько при этом летальных случаев среди медперсонала – точной статистики нет. Корреспондент "Настоящего Времени" поговорила с родственниками, друзьями и знакомыми врачей и других медицинских работников, которые скончались от COVID-19.

Александр Ищук был анестезиологом Ровенской областной больницы. Ему был 51 год, и он умер за день до своего дня рождения. Его жена – медсестра Ирина Ищук. Сейчас она дома, с положительным диагнозом COVID-19. А вот у ее покойного мужа, несмотря на все симптомы, коронавирус не подтвердился. Но похоронили врача все равно по протоколу, как больного коронавирусной инфекцией.

"Он возродил меня к жизни. Он научил любить меня жизнь. Он каждый день превращал в праздник, дарил цветы просто так, потому что ему так хочется, – вспоминает мужа Ирина и не может сдержать слез. – Конечно, для каждой женщины ее муж, если она его любит, – прекрасен. Но он был отличным сыном: до последнего не говорил родителям, что он болеет. Он просил девочек, чтобы они ему прокапали парацетамол, ему становилось легче, и только тогда он набирал маму, каждый вечер в 8 часов, чтобы с ней поговорить".

Александр несколько дней провел на аппарате искусственной вентиляции легких, но спасти его коллеги не смогли.

"Когда его не стало, хоронили мужа моего в черном мешке. Это было ужасно, – плачет Ирина. – Когда ты стоишь перед гробом в отделении. А там мешок. И ты с кулечком его вещей личных – очки, обручальное кольцо, часы. И ты стоишь и думаешь: а где голова, а где – ноги? И одежда была просто поверху положена".

"Когда я шла по коридору, я слышала, как заведующий говорит санитарочке: "И сверху еще хлоркой обработай", – вспоминает Ирина. – У меня было состояние ступора. Я просто не желаю врагам пережить это все. Иногда просто кажется, что это кошмарный сон и я просто проснусь. Но это, к сожалению, все есть в реальности".

Игорь Ковалюк был главным врачом скорой помощи в Ивано-Франковске. Он умер неделю назад, диагноз COVID-19 у него подтвердился.

"Мой папа Игорь Ковалюк – мой герой, – гордится отцом его дочь Наталия. – Я чувствую себя сейчас как без одного крыла за спиной. Крыла, которое не только дарило легкость и беззаботность быть дочерью, но и крепкую жизненную опору".

"До сих пор, имея такого отца, у меня не было никаких тревог. Я всегда знала: чтобы ни случилось, у меня есть ПАПА. У него было большое, , искреннее и любящее родительское сердце, – говорит дочь. – И его отцовство не ограничивалось нами дочками, он старался помочь каждому".

Богдан Венник был другом и коллегой Игоря Ковалюка: он тоже работает на скорой помощи. По его словам, в начале пандемии бригады врачей работали вообще без защиты:

"Постепенно нам волонтеры начали подвозить защиту, благотворительные фонды. Но есть проблема еще в том, что нам подвозят в основном одноразовые костюмы. И иногда в связи с тем, что их очень мало, приходится их даже несколько раз подряд надевать", – рассказывает врач.

Венник с разницей в несколько дней потерял не только Ковалюка, но и еще одного друга–медика, онколога Игоря Закалу.

"Звонил перед смертью наш врач Игорь Михайлович. И говорит: я лежу в палате и со мной в палате твой однокурсник Игорь. Тут же через некоторое время я слышу, что они оба уже в реанимации, – вспоминает Богдан Венник. – И с интервалом буквально в три дня умирают оба".

"Это тяжело даже воспринять. Тяжело говорить. Я знал обоих прекрасно, с ними дружил. И до сих пор я не могу это даже как-то принять, что их уже нет", – подчеркивает врач.

В Одесской области, несмотря на эпидемию, десятки медиков пришли к больнице, чтобы проститься со своим коллегой Виктором Голиченко. Ему было 60 лет, он работал семейным врачом. А вот в Тернопольской области умершего от коронавируса фельдшера хоронил и отпевал заместитель главы райадминистрации: священник на похороны приходить отказался. Жена умершего тоже не смогла попрощаться с мужем на кладбище: женщина сама инфицирована COVID-19.

"Она поплакала на дороге возле гроба, очень по нему скорбила, – сокрушается Павло Дронь, заместитель главы Монастыриской райадминистрации. – Она плакал и говорила, что он был удивительным человеком. Это была ее опора".

"Он работал практически до последнего. И в таком рабочем ритме и умер, на посту", – говорит Дронь.

Медики, умершие от коронавируса в Украине, с недавних пор приравниваются по своему статусу к погибшим военнослужащим. Если врач умрет, его родственники смогут получить компенсацию в размере 55 тысяч долларов.