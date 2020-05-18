Медики назвали семь осложнений после коронавируса, которые могут остаться на всю жизнь 2 18.05.2020, 10:19

5,160

Фото: Getty Images

Новые данные исследований.

Каждый день мы узнаем все больше информации о новом коронавирусе и получаем ранее неизвестные данные. Это связано с тем, что до 80% инфицированных этим вирусом людей не имеют симптомов, либо они проявляются через несколько дней или даже недель после заражения. У многих из них болезнь протекает в легкой форме без каких-либо осложнений.

Как утверждает Всемирная организация здравоохранения, люди, болезнь которых протекает в легкой форме, могут выздороветь в течение двух недель, в то время как у остальных выздоровление может занять от трех до шести недель, пишет «Униан».

Тем не менее, согласно утверждениям врачей, новый вирус может проникать в клетки многих важных органов, включая сердце, почки, мозг и даже кровеносные сосуды, так что сразу возникает вопрос: становится ли заражение коронавирусом причиной хронических заболеваний? – пишет UAINFO.

Джозеф Бреннан, кардиолог из Медицинской школы Йельского университета, рассказал, что он и другие эксперты обеспокоены тем, что часть людей, переболевших коронавирусом, будут иметь долгосрочные проблемы со здоровьем, связанные с повреждением легких, сердца, а также проблемы с нервной системой и интеллектом.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, среди пациентов с коронавирусом, нуждающихся в госпитализации, 45% будет необходимо продолжительное медицинское наблюдение, 4% – реабилитация, а 1% – постоянная врачебная помощь.

Ниже приведены примеры длительных осложнений, которые могут возникнуть у людей, заболевших коронавирусом, независимо от возраста.

Образование рубцов в легких

Вследствие заболевания коронавирусом в легких могут появиться рубцы. Рубцовая ткань снижает способность легких поглощать воздух и превращать его в кислород. У человека возникает постоянное чувство дискомфорта и сухой кашель.

По словам Бреннана, такие осложнения возникают в связи с тем, что коронавирус провоцирует серьезный иммунный ответ, поэтому пустоты в легких заполнены гноем, что делает легкие менее гибкими.

На снимках компьютерной томографии здоровые легкие должны казаться черными, но легкие пациентов с COVID-19 зачастую имеют серые пятна, что называется симптомом "матового стекла", и поврежденные участки могут не поддаваться восстановлению.

Как утверждает Али Гулям Разани Заид, радиолог медицинского факультета Университета Южной Калифорнии, эти изменения в легочной ткани могут иметь необратимый характер.

Инсульт и свертываемость крови

Многие госпитализированные пациенты с COVID-19 страдают от образования тромбов, что приводит к тромбоэмболии легочной артерии, инсульту, сердечным приступам и другим серьезным осложнениям длительного характера.

Закупорка сосудов в мозге также может вызвать инсульт, и хотя инсульты чаще случаются у пожилых людей, сегодня также сообщается об инсультах даже среди молодых пациентов. Например, в китайском Ухане около 5% госпитализированных пациентов перенесли инсульт, и аналогичная картина наблюдалась при атипичной пневмонии.

У молодых людей, перенесших инсульт, показатели смертности относительно низкие по сравнению с пожилыми людьми, и многие выздоравливают. Однако согласно исследованиям, только от 42 до 53% из них способны вернуться на работу.

Поражения сердца

По мнению врачей, коронавирус может поражать сердечную мышцу, вызывая ее воспаление, так как сердце содержит большое количество белка ACE2, который, по мнению ученых, является точкой проникновения коронавируса в клетки организма.

"Врачи в Китае заметили, что некоторые люди жалуются на боли в сердце. У них возникает сердечный приступ и имеются симптомы заражения коронавирусом!, – сказал Митчелл Элкинд, президент Американской кардиологической ассоциации и профессор нейробиологии и эпидемиологии в Колумбийском университете.

По данным отчетов, новый коронавирус может вызвать острый миокардит и сердечную недостаточность.

Почечная недостаточность

До настоящего времени не было сообщений о том, что коронавирус поражает почки в тех случаях, когда заболевание протекает в легкой форме. Тем временем у пациентов с ярко выраженными симптомами COVID-19 вызывает серьезное повреждение этих органов.

Когда болезнь протекает в тяжелой форме, нарушается свертываемость крови, что может приводить к появлению небольших сгустков и закупорке кровеносных сосудов. Нарушение работы кровеносных сосудов может также затронуть почки.

Кроме того, есть научные доказательства того, что вирус может поражать почки напрямую.

Если у заболевших коронавирусом обнаружена пневмония и требуется подключение к аппарату ИВЛ, вирус оказывает серьезное влияние на почки, так как пневмония становится причиной образования большого количества воды вокруг легких.

В этом случае врачи выписывают пациенту мочегонные средства, помогающие выводить жидкость из организма, в связи с чем почки работают активнее, чем обычно. Тем временем нарушения работы сосудов из-за появления сгустков ещё больше усугубляют состояние почек.

"Почти все пациенты с пневмонией и подключенные к аппаратам ИВЛ также имели проблемы с почками", – заявил журналу Der Spiegel глава Немецкого общества нефрологов Ян Кристоф Галле.

В ходе исследований работы почек было выявлено, что вследствие заболевания коронавирусом почки не могут полностью выполнять свои функции.

"По результатам анализа мочи при поступлении в больницу у половины пациентов были обнаружены кровь и белок, что является ранним признаком поражения почек", – рассказал The Washington Post Алан Клигер, нефролог из Медицинской школы Йельского университета.

По словам Клигера, подобные серьезные осложнения были зафиксированы в 14-30% случаев в Нью-Йорке и Ухане, где пациенты даже нуждались в диализе почек.

Последствия для нервной системы и интеллекта

Коронавирус также влияет на центральную нервную систему, что может иметь долгосрочные последствия для здоровья. В одном китайском исследовании говорится, что более трети из 214 госпитализированных имели неврологические симптомы, включая головокружение, головную боль, нарушение сознания, проблемы со зрением и потерю вкуса и обоняния.

Длительные осложнения после заражения коронавирусом (вызванные самим вирусом или созданным им воспалением) могут включать нарушения внимания, концентрации и памяти, а также поражение периферической нервной системы.

Мужское бесплодие

Как предполагают исследователи, COVID-19 может привести к особым последствиям для здоровья мужчин. В письме Международному журналу урологии ученый Али Раба пояснил, что яички содержат большое количество рецепторов ACE2, в связи чем существует теоретическая вероятность их повреждения и последующего бесплодия после заражения коронавирусом.

Согласно исследованию, у 81 мужчины, заболевшего коронавирусом, были обнаружены проблемы с уровнем мужских гормонов, что может указывать на снижение фертильности.

"После выздоровления молодые люди, желающие иметь детей, должны получить консультацию касательно своей фертильности", – говорится в научной статье, опубликованной в журнале Nature в апреле.

Обоняние и вкус

Внезапная потеря или ухудшение обоняния может быть симптомом заражения коронавирусом. Молодые люди с данным заболеванием с большей долей вероятности не имеют симптомов, таких как повышение температуры и кашель. Это значит, что внезапная потеря обоняния может указывать на скрытого носителя коронавируса.

Как известно, COVID-19 проникает в носовую ткань через рецепторы ACE2 и может вызвать временное повреждение обонятельных нервов. Однако этот симптом, по-видимому, исчезает в течение одной-двух недель после заражения.

Хотя к большинству людей, сообщающих о данных симптомах, обоняние возвращается, еще слишком рано судить, сколько людей могут потерять его навсегда.