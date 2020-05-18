Коронавирус в Брестской области: новая информация об умерших

Коронавирус в Брестской области: новая информация об умерших1
- 18.05.2020, 10:26
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Мест в больницах настолько мало, что госпитализируют только тяжелые случаи.
Читатели Telegram-канала "Баста!" пишут о новых очагах коронавируса в Брестской области:
"Брест, 6-я поликлиника. Доктор с подтвержденным диагнозом Сovid-19", - пишет читатель.
"Брест, улица Речицкая, 55. Забрали мужа и жену, которые были на свадьбе в деревне Страдечь", - сообщает подписик.
"В общежитии на улице Смирнова, 19 в Бресте двух человек госпитализировали. Рядом – дом на улице Смирнова, 27, куда медики в костюмах постоянно наведываются", - пишет житель Бреста.
"В Каменецкой ЦРБ в реанимации умерла женщина. Две недели на ИВЛ пролежала с коронавирусом. Хоронили в закрытом гробу", - сообщает подписчик из Каменца.
"Свозят в Каменецкую ЦРБ зараженных из близлежащих деревень. Случаи уже по всему району. Госпитализируют только самых тяжелых, остальным дома антибиотики пить", - пишет жительница Каменца.
"Город Высокое, Каменецкий район. Двое работников совместного открытого акционерного общества "Беловежские сыры" - с подтвержденным коронавирусом. Всем контактам сделали тесты, цех один закрыт, везде провели дезинфекцию", - пишет сотрудник предприятия.
"Барановичи, улица Тельмана, 151А. Дезинфицировали подъезд, в котором есть зараженные Covid-19", - сообщает житель Барановичей.
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