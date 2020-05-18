Владимир Зеленский: Наступит день, когда Крым вернется в Украину 1 18.05.2020, 10:36

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Владимир Зеленский

Фото: Пресс-служба президента Украины

Офис президента Украины выразил солидарность с крымскотатарским народом.

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в состав страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook в День памяти жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа в понедельник, 18 мая, пишет korrespondent.net.

Зеленский подчеркнул, что утро 18 мая 1944 года называют "трагическим рассветом в жизни крымскотатарского народа".

"Только спустя более 40 лет они (крымские татары – ред.) получили возможность вернуться домой. Казалось, все беды позади. Но в 2014 году в результате аннексии Крыма много украинцев и крымских татар были вынуждены вновь покинуть свою землю", – написал президент Украины.

"Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу! Вечная память всем жертвам геноцида крымскотатарского народа", – отметил Зеленский.

Также стало известно, что в ночь с 17 на 18 мая на здании Офиса президента в Киеве была размещена световая проекция, символизирующая солидарность украинского и крымскотатарского народов.

Фото: Пресс-служба президента Украины

Фото: Пресс-служба президента Украины