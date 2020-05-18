Видеофакт: За заразившимися коронавирусом приезжают без мигалок 3 18.05.2020, 10:45

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Госпитализируют инфицированных ночью.

Telegram-канал "Баста!" публикует видео из двора дома на улице Нестерова в Минске. На проверку зараженных медики приезжают днем, госпитализируют - вечером или ночью.

"Зараженных коронавирусом стараются забирать в темное время суток. Скорые приезжают уже без "мигалок", чтобы людей не будоражить", - пишет читатель.

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