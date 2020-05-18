закрыть
18 мая 2020, понедельник, 11:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: За заразившимися коронавирусом приезжают без мигалок

3
  • 18.05.2020, 10:45
  • 2,374
Видеофакт: За заразившимися коронавирусом приезжают без мигалок

Госпитализируют инфицированных ночью.

Telegram-канал "Баста!" публикует видео из двора дома на улице Нестерова в Минске. На проверку зараженных медики приезжают днем, госпитализируют - вечером или ночью.

"Зараженных коронавирусом стараются забирать в темное время суток. Скорые приезжают уже без "мигалок", чтобы людей не будоражить", - пишет читатель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Пора освободить Кремль
Пора освободить Кремль Леонид Невзлин
Не дадим Лукашенко спрятать правду о ситуации с коронавирусом в Беларуси
Не дадим Лукашенко спрятать правду о ситуации с коронавирусом в Беларуси
Шанс на свободу
Шанс на свободу Ирина Халип
Всему свое время
Всему свое время Алесь Круткин