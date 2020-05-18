В Минске перевернулась машина «скорой» 4 18.05.2020, 11:05

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ДТП произошло в ночь на 18 мая.

ДТП произошло в ночь на 18 мая на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Семашко в Минске возле станции метро «Петровщина».

Погибших нет, данных о пострадавших пока не появлялось.

Как сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, по предварительной информации водитель «скорой» двигался по проспекту Дзержинского со стороны проспекта Любимова в направлении центра города с включенными проблесковыми маячками и, пересекая перекресток на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем Mitsubishi, водитель которого двигался по улице Семашко в сторону Голубева.

В результате ДТП перевернулись и «скорая» и легковой автомобиль.