закрыть
18 мая 2020, понедельник, 11:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске перевернулась машина «скорой»

4
  • 18.05.2020, 11:05
  • 2,370
В Минске перевернулась машина «скорой»

ДТП произошло в ночь на 18 мая.

ДТП произошло в ночь на 18 мая на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Семашко в Минске возле станции метро «Петровщина».

Погибших нет, данных о пострадавших пока не появлялось.

Как сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, по предварительной информации водитель «скорой» двигался по проспекту Дзержинского со стороны проспекта Любимова в направлении центра города с включенными проблесковыми маячками и, пересекая перекресток на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем Mitsubishi, водитель которого двигался по улице Семашко в сторону Голубева.

В результате ДТП перевернулись и «скорая» и легковой автомобиль.


популярное за неделю

Мнение

Пора освободить Кремль
Пора освободить Кремль Леонид Невзлин
Не дадим Лукашенко спрятать правду о ситуации с коронавирусом в Беларуси
Не дадим Лукашенко спрятать правду о ситуации с коронавирусом в Беларуси
Шанс на свободу
Шанс на свободу Ирина Халип
Всему свое время
Всему свое время Алесь Круткин