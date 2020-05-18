Прокурору Швейцарии грозит импичмент из-за связей с РФ 2 18.05.2020, 11:09

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Михаэль Лаубер

Фото: EPA

Парламентское слушание по подобному вопросу пройдет впервые в истории.

Последние восемь лет прокуратуру Швейцарии возглавляет Михаэль Лаубер, пишет "Радио Свобода".

Подчиненного и советника Лаубера обвиняют в коррупционных связях с российскими властями. Подробности этого дела, основанные на судебных документах, опубликовала "Новая газета".

Согласно материалам, советник главы швейцарской прокуратуры Винценц Шнелль в период с 2014-го по 2017 годы неоднократно неформально ездил в Россию, где вместе с высокопоставленными сотрудниками российской прокуратуры, в том числе с ныне покойным заместителем генпрокурора Саком Карапетяном, участвовал в незаконной охоте на Камчатке, отдыхал в Ярославской области, ужинал в ресторанах и принимал подарки.

Примерно в этот же период швейцарская прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против сыновей генпрокурора России Юрия Чайки, которые, согласно расследованиям Алексея Навального и "Новой газеты", отмывали бюджетные деньги через швейцарскую недвижимость, и прекратила дело об отмывании денег против бывшего министра сельского хозяйства России Елены Скрынник и ее знакомых.

Шнелля также подозревают в том, что он помогал блокировать расследование гибели в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского, вскрывшего хищения из госбюджета на 230 миллионов долларов, большинство из которых прошли через швейцарские банки и фирмы. Предполагается, что советник Михаэля Лаубера ездил в Россию с целью подготовиться к агрессивному допросу Андреаса Гросса, назначенного Советом Европы докладчиком по делу Магнитского, и собрать контраргументы против его позиции.

Также известно, что советник главы швейцарской прокуратуры имел неофициальные контакты с российским адвокатом Натальей Весельницкой – она представляла интересы бизнесмена Дениса Кацыва, внесенного США в "список Магнитского", и входила в круг лиц, подозреваемых во вмешательстве в американские выборы.

Согласно показаниям сотрудников прокуратуры, даже когда Шнелль летал в Россию официально, в рамках правового сотрудничества между странами, он исправно предоставлял материалы расследований, интересующих российскую сторону, но сам не привозил из России ничего значимого.

Судебная комиссия швейцарского парламента подозревает, что глава прокуратуры страны Михаэль Лаубер не только мог быть в курсе неофициальных контактов своего подчиненного с российскими властями, но, возможно, и способствовал им. Известно, что в 2014 году Лаубер и Шнелль вместе катались на теплоходе по Байкалу с тогдашним заместителем генпрокурора России Карапетяном. Позже Карапетян погиб во время незаконной вертолетной охоты.