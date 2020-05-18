Приехали оздоравливаться, а вместо этого заразились коронавирусом 18.05.2020, 11:42

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Как санатории Беларуси стали очагами COVID-19.

Белорусским санаториям сейчас непросто. Они очутились в первом эшелоне сфер, пострадавших от эпидемии коронавируса, и если в конце марта казалось, что за отсутствием альтернатив белорусы поедут отдыхать на родные курорты, то сегодня 60% санаториев страны закрыты. Остальные 40% пытаются завлечь людей низкими ценами, но их загрузка все равно не превышает 20%. Нежелание белорусов отдыхать в санаториях на пике эпидемии коронавируса понятно как никогда: каждый день в стране регистрируется около тысячи новых случаев заражения, тревожные новости приходят и с белорусских курортов, пишет onliner.by.

Что сейчас происходит в санаториях

Рыба ищет где поглубже, а белорус — где подальше. До коронавируса большинство постояльцев наших санаториев были иностранцами, а сограждане предпочитали проводить отпуск на чужбине. После закрытия границ наши соотечественники обнаружили, что отдохнуть на родных озерах зачастую дороже, чем в какой-нибудь Турции или Египте. Тем не менее этим летом у нас просто не будет альтернатив.

Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский уверен, что в отсутствие альтернатив и при благоприятной эпидемической ситуации к лету в белорусских санаториях может быть 90-процентная заполняемость. Но пока ситуация не благоволит: 58 из 96 санаториев в Беларуси закрыты. Большинство наших здравниц продержались до конца апреля, но с 10 числа на лечение перестали направлять пенсионеров, а с 1 мая приостановили выдачу направлений всем остальным. Теперь в санатории не едут по медицинским показаниям. Там отдыхают только те, кто купил путевку за наличные. Заполняемость пока что открытых здравниц — на уровне 10—20%.

— Никогда за всю историю существования белорусских санаториев у нас не было такой низкой заполняемости, — утверждает Геннадий Николаевич. — Даже в первом квартале средняя заполняемость у нас была более 72%. Во втором квартале прошлого года — на уровне 75%. А среднегодовая — более 82%. Но в апреле 2020 года мы поняли, что логически все будет сходить на нет, и планировали, что к началу мая придем к закрытию и остановке санаториев более чем наполовину. С 10 апреля мы ограничили направление людей по путевкам центра. В то же время свободная реализация путевок не прекращается. Сегодня в санаторно-курортных организациях находится около 1000 человек, которые приобрели путевки за наличный расчет.

Какие санатории закрыты и по каким причинам

Журналисты попытались выяснить, сколько санаториев было закрыто в связи со вспышкой COVID-19, но обнаружил разницу между официальной статистикой и новостями из очагов инфекции. Геннадий Болбатовский заявляет, что новости, которые публиковались на Onliner со слов администрации санаториев и родственников погибших, не имеют официального статуса.

Официально очагами коронавируса стали всего 4 санатория: «Пралеска», «Белая Русь», «Белая Вежа» и «Подъельники».

По словам Геннадия Николаевича, ситуация в них развивалась по одному и тому же сценарию: в санаторий заехал носитель COVID-19 без клинических проявлений, поэтому выявить его на первых порах не удалось.

— Такие случаи невозможно исключить, но они были локализованы с минимальным распространением инфекции.

Собеседник убежден, что с эпидемической точки зрения здравницы — одни из самых безопасных мест в Беларуси:

— Там осуществляется ежедневный эпидконтроль. Мы предпринимаем все меры профилактики — и термометрию, и ежедневные осмотры врачей.

То же самое Геннадий Болбатовский говорил в конце марта. Однако через несколько дней появились новости, что в ночь на 2 апреля скончался электрик санатория «Пралеска» под Минском, тогда как здравница продолжила работать в штатном режиме. Затем стало известно, что 5 апреля от коронавируса умер 70-летний мужчина, незадолго до этого вернувшийся из того же санатория. Администрация учреждения отказывалась сообщать СМИ сведения о заболевших, ссылаясь на врачебную тайну. Постановление Совмина, обязывающее перевести здравницу в режим самоизоляции, вышло лишь 8 апреля.

Другая здравница, где официально была зарегистрирована вспышка COVID-19, — санаторий МВД «Белая Русь» на Нарочи. Первые сообщения об инфицированных там появились 7 апреля, но 16 апреля во время стрима Минздрава Геннадий Болбатовский утверждал, что в стране нет санаториев, закрытых на карантин, лишь два учреждения приостановили деятельность из-за малой загрузки, некоторые работают в ограниченном режиме. Уже на следующий день министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, что один из санаториев Мядельского района стал очагом коронавируса. Там было зарегистрировано 65 случаев болезни: 25 из них — у жителей района, остальные — у приезжих.

Среди заболевших — отец Андрея Курейчика, о чем драматург сам рассказал в своем Facebook.

Еще два санатория, которые официально считаются очагом COVID-19, — «Белая вежа» в Брестской области и «Подъельники» на Минщине. Второй случай всколыхнул жителей соседней деревни Песочное, где примерно в это же время появилось множество людей с диагностированной коронавирусной инфекцией.

«В середине марта женщина из Витебска приехала сюда по путевке отдыхать, — рассказал Onliner один из работников санатория. — Человек долгое время чувствовал недомогание, но никто не придал этому значения. 9 апреля ее госпитализировали с пневмонией, подтвердился коронавирус. Провели дезинфекцию, сделали тесты персоналу, который с ней контактировал. Но санаторий продолжил работать до 20-х чисел апреля — пока были отдыхающие».

По официальным данным, события развивались иначе.

— Женщина из Витебска уехала 29 марта, — рассказа директор санатория «Подъельники». — Накануне почувствовала недомогание, жар, но категорически отказалась госпитализироваться в Узденскую ЦРБ. Написала заявление и на своей машине поехала домой. Положительный тест из Витебска нам пришел 7 или 8 апреля. Поэтому 9 апреля делались контрольные тесты контактов первого уровня и проводилась дезинфекция.

Директор санатория «Подъельники» сообщил, что здравница была переведена в режим самоизоляции в соответствии с постановлением Совмина. Однако закрыли учреждение через 12 дней, а не через 14, как положено по упомянутому постановлению.

Геннадий Болбатовский тоже опроверг информацию о том, что отдыхающая, у которой был диагностирован COVID-19, долгое время перед этим чувствовала недомогание.

— Были проведены эпидрасследования не только центрами гигиены, но и нашими структурами — управлением Республиканского центра. По каждой вспышке коронавируса мы проанализировали все истории болезней, осмотров, узнали, велось ли наблюдение, термометрия, проводились ли противоэпидемические мероприятия. И замечаний со стороны центров гигиены у нас нет, — рассказал собеседник.

Некоторые отдыхающие под расписки досрочно покинули санаторий. Это же не тюрьма. Информация передавалась в центры гигиены по месту жительства, и отдыхающего брали на контроль. Что касается сотрудников, они все были на самоизоляции. Содержание своих работников и людей, у которых истекли сроки путевки, учреждение брало на себя.

— А почему режим самоизоляции продлился 12, а не 14 дней?

— Этого нюанса я не знаю. Мы проанализировали все эти случаи и никаких грубых нарушений по документации не выявили. А сроки самоизоляции, ее условия определялись Узденским территориальным центром гигиены и эпидемиологии. Это не моя компетенция.

Геннадий Николаевич уверяет, что на этом случаи очагов коронавируса в здравницах Беларуси исчерпываются. Но есть и другая информация. Пробуем ее подтвердить или опровергнуть.

Неофициально: вернулись из санатория и умерли

3 мая от коронавируса умерла 30-летняя Анна Яцкевич. У нее остался муж, двое детей, недостроенный дом и громадье планов. 30 марта Анна поехала вместе с детьми в санаторий «Рассвет-Любань» (на отдых, а не по медицинским показаниям), а назад вернулась через неделю, с кашлем и температурой. У нее диагностировали коронавирус, вскоре положили на ИВЛ. Родные уверены, что Анна подхватила болезнь в санатории.

— В апреле Василисе исполнялось 6 лет — это была последняя возможность поехать с детьми в санаторий по путевке, — рассказывает свекровь Анны Яцкевич. — Я уговаривала их не делать этого: такая обстановка в мире. Но Аня убеждала: «Если мне суждено заразиться, это и здесь произойдет». И они поехали. Пробыли неделю, она подумала, что у нее какая-то простуда: появился кашель, поднялась температура. Наутро отправили в больницу, взяли анализ, он пришел на девятые сутки. Сын забрал ее через три дня домой. В больнице Ане сказали, что все нормально. Посмотрели снимки, после них ее отправили в Лунинец. Там ей постепенно становилось хуже, в итоге пришлось положить под кислород. Затем ее ввели в искусственную кому, мы созванивались только с врачами. Они же нам потом сказали, что с ИВЛ одна дорога.

В начале мая стало известно о смерти 64-летнего директора хлебозавода в Глубоком Олега Толкача. Незадолго до того, как у мужчины началась пневмония, он вернулся из того же санатория с легким недомоганием. Дело было 11 апреля, а 20-го он обратился в больницу, где ему диагностировали воспаление легких. Как и в случае с Анной, родные Олега Ильича уверены, что болезнь он подхватил в санатории. Официального подтверждения этому нет.

В апреле в Любани умер 54-летний врач-рентгенолог центральной районной больницы Леонид Савич. Как сообщил местный пастырь, болезнь у доктора диагностировали после того, как из санатория «Рассвет-Любань» в ЦРБ привезли четверых зараженных работников. До этого в Любани якобы не было случаев COVID-19.

Тем не менее санстанция не установила связи между случаями заражения у отдыхающих санатория «Рассвет-Любань» и, собственно, отдыхом в санатории.

— Во-первых, у меня нет информации о том, что люди умерли, — комментирует Геннадий Болбатовский. — Во-вторых, официальной информации из центров гигиены о наличии случаев коронавируса среди медработников или пациентов не было. Мне докладывали, что примерно через неделю после возвращения из санатория люди обращались за медицинской помощью. А какова дальнейшая их судьба, подтвердился или не подтвердился диагноз... Был один случай. Мне докладывал главный врач, что при повышении температуры одна из отдыхающих отказалась от изоляционных или лечебных мероприятий и самостоятельно покинула санаторий. Вот и вся информация, которой я владею.

Решение о приостановке деятельности данного санатория центр гигиены не принимал. Это решение было принято собственником учреждения по причине его незаполнения. Деятельность санатория приостановлена до 26 мая, как и остальных учреждений, которые входят в структуру «Белагроздравницы». Все они приостановили работу из-за низкой загрузки.

У меня есть объяснительная заместителей по медицинской части объединения, где также было проведено эпидрасследование. Ни в одной истории болезни не указано, что во время нахождения в санатории у пациента была повышенная температура или какие-то простудные явления либо что в день, когда пациенты заканчивали лечение, у них были какие-то клинические явления. Если вы проводите какие-то расследования — это ваше право. Но я не руководствуюсь слухами. Я вам авторитетно, как официальное лицо заявляю, что не владею такой информацией.

Вспышку подтвердили напрямую или косвенно

Cтранной выглядит история с Лепельским военным санаторием, где в начале апреля рассказали о случае заражения коронавирусом и подтвердили, что в учреждении карантин. Бывает ли более официальная информация? Однако на сайте здравницы размещено объявление о закрытии «до 30 мая 2020 года из-за простоя мощностей». В Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения учреждение тоже числится закрытым по экономическим показателям.

Санаторий «Алеся» в Ивановском районе Брестской области закрылся и возобновил работу ровно через 14 дней после сообщений о зараженной 25-летней отдыхающей. Вместе с контактами 1-го уровня девушку якобы доставили в больницу прямо из здравницы. Информация об инфицированной появилась 9 апреля. В тот же день на вопрос потенциальной клиентки санаторий ответил следующее:

А через 14 дней на сайте «Алеси» и во всех соцсетях появилось объявление о том, что учреждение вновь готово принять отдыхающих, правда только из Брестской области.

Но и санаторий «Алеся» в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения не считают закрытым по эпидемическим причинам. На вопрос, есть ли в Беларуси здравницы, успевшие открыться после закрытия, Геннадий Болбатовский отвечает отрицательно.

Роскошный санаторий «Альфа Радон» в Дятловском районе Гродненской области, где двухместный номер на неделю даже с 40-процентной скидкой стоил 1866 рублей, недавно тоже оказался в поле зрения из-за слухов о коронавирусе у персонала.

«6 мая у администратора положительный тест. И одну из руководителей служб питания положили в больницу с двусторонней пневмонией», — рассказал Onliner один из читателей. Однако в «Альфа Радоне» эту информацию опровергают.

— У администратора и руководителя службы питания как раз таки все в порядке. Мы общались с этими людьми на неделе, они прошли тесты и здоровы. А с пневмонией слегли два сотрудника, которые вообще не контактировали с отдыхающими, — заверили Onliner в «Альфа Радоне», так и не ответив, диагностирован ли у этих сотрудников коронавирус.

— Для публикации в СМИ мы эту информацию давать не будем. Кто-то из администрации, из местных работников лежит в больнице с пневмонией. Что там за пневмония — я понятия не имею, — рассказала Татьяна Белоусова, начальник отдела продаж.

— У нас все спокойно, директор по кадрам ничего не говорит, от санстанций никаких указаний нет. Мы сейчас гостей не принимаем, готовим новые программы и сфокусированы на другом. Эта тема сейчас у нас не муссируется. Да, пару человек лежит в больницах с пневмонией. Но это люди, которые выполняли бумажную работу и не контактировали с отдыхающими.

В Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения тоже не располагают информацией по заболевшим в «Альфа Радоне».

— У меня нет информации о том, что там кто-то заболел, — сказал Геннадий Болбатовский.

Сейчас из 96 санаториев Беларуси 54 закрыты по решению собственников в связи с низкой загрузкой. Кто-то старается сохранить коллектив на условиях частичной занятости, кто-то отправляет работников в оплачиваемые и неоплачиваемые отпуска, кто-то вводит скользящие графики.

Но есть и хорошие новости: летом путевки будут дешевле, чем в феврале

Несмотря на эпидемию, а точнее, именно из-за нее, санатории продолжают соблазнять людей щедрыми скидками. В Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения понимают, что в условиях снижения спроса логично снижать и цены. Поэтому рекомендовали учреждениям внедрить акции. Большинство санаториев отчитались, что акции внедрены, поэтому цены на лето будут снижены.

— Если за первый квартал средняя стоимость путевки составляла 58 рублей за один койко-день в стандартном двухместном номере, то на летний период мы прогнозируем около 50 рублей в день. Ниже, чем зимой, хотя лето обычно самый дорогой сезон, — отметил Геннадий Болбатовский.