Белорусы болеют коронавирусом целыми семьями, а тестов нет 18.05.2020, 11:58

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Все чаще врачи ставят заразившимся диагноз «ОРВИ».

Семье из Барановичей, в которой заражение коронавирусом подозревают у шести человек, отказались делать тесты. Предложили сделать КТ за 80 рублей с человека, пишет Telegram-канал "Баста!".

"Мы переболели всей семьей 6 человек, - пишет житель Барановичей. - Были все симптомы, включая потерю обоняния. В скорой ответили что они приезжают только когда температура за 38 и затрудненное дыхание. Вызывали участкового.

Естественно, никто тестов не делал. На больничном были полторы недели. Делали снимок и брали анализы. Диагноз: ОРВИ.

На приеме на вопрос о КТ врач предложила сделать платно – по 80 рублей с человека. Конечно, отказались.

Знаю не одну семью, которая переболела дома с симптомами короновируса и "легкой пневмонией" без тестов".

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