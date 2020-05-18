Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста в Нидерландах брендов российской водки 18.05.2020, 12:08

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Бренды могут быть проданы на публичном аукционе в сентябре.

Представитель GML (холдинговая компания, отражающая интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа) Джонатан Хилл сообщил РБК, что акционеры наложили арест в юрисдикции Нидерландов на водочные торговые марки Stolichnaya и Moskovskaya, принадлежащие России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт».

Эти бренды могут быть проданы на публичном аукционе в сентябре, а вырученные деньги отправятся бывшим акционерам ЮКОСа в счет погашения компенсации на $50 млрд, сказал Хилл.

Об аресте брендов по требованию экс-акционеров ЮКОСа сообщило нидерландское издание NRC. «Пока Российская Федерация игнорирует решения международных судов, мы будем конфисковать российскую государственную собственность в соответствии с законом. Претензия на товарные знаки в Нидерландах — это только начало», — цитирует издание слова Тима Осборна, одного из представителей экс-акционеров ЮКОСа.

Уведомление о начале исполнительного производства, вероятно, было направлено в МИД. Россия намерена оспаривать эти аресты в стандартном порядке — обжалуется как в целом разрешение на принудительное исполнение арбитражных решений 2014 года, так и аресты конкретных активов. В заявлении в Верховный суд Нидерландов по поводу отмены арбитражных решений, поданном на прошлой неделе, Россия обозначила намерение ходатайствовать о приостановке процедур обращения взыскания на ее госимущество, отметил Кондаков. При этом, по его словам, до этого арестов российских активов по делу ЮКОСа в Нидерландах не было, хотя они были в Бельгии и Франции.

18 февраля Апелляционный суд Гааги восстановил компании Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum в правах на получение от России $50 млрд за экспроприацию ЮКОСа. С учетом накопившихся процентов объем претензий бывших акционеров компании к российским властям достиг $57 млрд. 15 мая Россия обжаловала решение Апелляционного суда в Нидерландах. Бывший топ-менеджер ЮКОСа и основной бенефициар Group Menatep Limited Леонид Невзлин заявлял, что признанные потерпевшими от действий российских властей будут использовать все доступные юрисдикции для признания этого решения, чтобы арестовать и взыскать средства и имущество Российской Федерации за рубежом.