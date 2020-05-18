Минские больницы: колоссальная нагрузка на медиков и смерти пациентов 8 18.05.2020, 12:23

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Фото: minsknews.by

Начальство просит врачей «не портить статистику».

Минские поликлиники работают с "колоссальной нагрузкой", а часть медиков так и не дождалась обещанной Минздравом доплаты, пишет Telegram-канал "Баста!".

"Минск, поликлиника №28, - пишет одна из сотрудниц. - Защитных костюмов не хватает. Все терапевтические службы работают с колоссальной нагрузкой. Принимают по 300-400 человек в день. Регистратура вообще не вошла в зону риска, соответственно никаких денег не доплачивают, каждому сотруднику нужно доказать.что у них на приеме есть пациенты с Covid-19. Но это невозможно, анализы берут выборочно, а медикам это сделать вообще крайне сложно, начальство требует "не ухудшать статистику", а болеют многие.

Все попытки решить вопрос с дополнительной оплатой через администрацию не дали никакого результата. Даже при не очень выраженных симптомах дополнительных исследований а тем более мазков никто не делает. Сотрудники ничего толком добиться не могут.

Надо как-то решить такие вопросы и добросовестно подойти к условиям труда всех кто работает в зоне риска, а не бегать и искать заболевших по клиникам и доказывать, что были экстремальные условия труда. 400 пациентов в день – это достаточно много.

Если уж платить за работу терапевтической службе, то платить всем. И тем, кто работает в регистратуре. И тем, кто работает в кабинетах и оказывает экстренную помощь тяжёлым больным. По факту денег никто не получил.

Уже есть смерти среди пациентов. Мы не хотим оказаться в этих списках и надеемся на помощь в нашей проблеме! Все работники возмущены, но, как и везде, молчат, боятся расправы, увольнений по приказу сверху".

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