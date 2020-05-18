Путинская каша 3 Алексей Мельников

18.05.2020, 12:31

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Алексей Мельников

Масштаб катастрофы в России огромен.

Как начальство ни прячь вранье о ковидной смертности в России, оно все равно лезет, пузырясь и попахивая, из-под крышки гнилого государства.

Словно в рассказе Носова «Мишкина каша» у двух незадачливых кашеваров.

Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в республике почти 700 человек умерли от «внебольничной пневмонии». При этом от вируса по официальным данным скончалось 29 человек. То есть занижение смертности в два с лишним десятка раз.

По заболевшим занижение меньше – в 3 с лишним раза. По официальным данным зараженных 3.371 человек, но если добавить тех, кого проводят по статье «пневмония», то получится 12,7 тысяч.

Масштаб катастрофы в России огромен.

Виноват в ней лично Путин, его назначенцы-губернаторы и его подчиненные оптимизаторы медицины, уничтожавшие ее ради захвата Крыма, милитаризации страны, ведение локальных войн (с Украиной, в Сирии, Ливии) и подготовку к глобальной войне с применением ядерного оружия.

Они сейчас стремятся преуменьшить масштабы российской катастрофы, чтобы сохранить курс на войну, убедить общество, что в России ничего менять не нужно.

Алексей Мельников, Telegram-канал «Мельников.Политика»